Ngày 14/7, TAND TPHCM - cơ sở 1 (khu vực Bà Rịa - Vũng Tàu cũ) đã tuyên án đối với hai bị cáo là lãnh đạo Công ty CP tư vấn đầu tư Sao Vàng Vũng Tàu (gọi tắt Công ty Sao Vàng) về tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản, với số tiền hơn 426 tỷ đồng.

Cụ thể, bị cáo Phạm Thu Hà (43 tuổi, cựu phó tổng giám đốc, giám đốc kiêm thủ quỹ Công ty Sao Vàng) bị tuyên phạt 16 năm tù về tội danh trên với vai trò giúp sức.

Bị cáo Huỳnh Thị Ngân Trang (43 tuổi, cựu tổng giám đốc Công ty Sao Vàng) bị xét xử vắng mặt do đang bị truy nã, bị tuyên phạt tù chung thân.

Bị cáo Phạm Thu Hà, cựu phó tổng giám đốc, giám đốc kiêm thủ quỹ Công ty Sao Vàng - tại phiên tòa. Ảnh: Q.H

Ngoài trách nhiệm hình sự, HĐXX tuyên buộc hai bị cáo phải liên đới bồi thường hơn 237 tỷ đồng cho 407 bị hại trong vụ án; đồng thời tiếp tục kê biên một số tài sản là nhà đất, cổ phần tại một số doanh nghiệp của Công ty Sao Vàng đảm bảo thi hành án.

Theo cáo trạng, Trang là người sáng lập, quản lý, điều hành hoạt động của Công ty Sao Vàng (trụ sở phường Vũng Tàu, TPHCM) và một số doanh nghiệp liên quan.

Trong thời gian từ năm 2012-2017, Trang kêu gọi khách hàng ký kết các hợp đồng hợp tác đầu tư với mức lợi nhuận từ 22-30%/năm, mà không phụ thuộc vào kết quả kinh doanh, cam kết bảo toàn vốn và trả lợi nhuận đầy đủ, thậm chí trả trước lợi nhuận để tạo niềm tin.

Tuy nhiên, việc đầu tư vào các hoạt động của công ty liên tục bị thua lỗ, không phát sinh doanh thu nhưng Trang vẫn dùng tiền của nhà đầu tư trước trả cho người tham gia sau để duy trì hoạt động, dẫn tới mất khả năng chi trả.

Cơ quan điều tra xác định, Trang đã chiếm đoạt của 444 khách hàng có đơn tố giác với tổng số tiền hơn 426 tỷ đồng. Trong khi đó, Phạm Thu Hà tham gia xuyên suốt trong quá trình hoạt động của doanh nghiệp, hỗ trợ Trang ký các hợp đồng hợp tác đầu tư với khách hàng và thực hiện các công việc liên quan, với vai trò giúp sức.

Quá trình điều tra, cơ quan chức năng xác định Công ty Sao Vàng đã chi trả hơn 189 tỷ đồng cho các nhà đầu tư. Trong đó, có 37 người đã nhận số tiền bằng hoặc lớn hơn số tiền góp vốn, còn 407 người chưa nhận hoặc mới nhận một phần số tiền gốc và lợi nhuận.