Ngày 25/10, Công an tỉnh Ninh Bình thông tin, Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh đang truy tìm đối tượng Vũ Xuân Nam (SN 1993) và Trương Thị Bích Phượng (SN 2000), cùng trú tại tổ dân phố Đông, phường Kim Thanh, tỉnh Ninh Bình để điều tra về hành vi Mua bán trái phép vũ khí quân dụng.

Đối tượng Trương Thị Bích Phượng và Vũ Xuân Nam. Ảnh: CACC

Theo cơ quan chức năng, quá trình điều tra mở rộng vụ án hình sự Chế tạo, mua bán trái phép vũ khí quân dụng xảy ra năm 2025 tại tỉnh Hà Nam (nay là tỉnh Ninh Bình), Cơ quan An ninh điều tra xác định các đối tượng Nam và vợ là Phượng nghi vấn thực hiện hành vi phạm tội trên.

Các đối tượng hiện đã bỏ trốn khỏi địa phương, không xác định được đang ở đâu.

Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh đề nghị các cơ quan, tổ chức và quần chúng nhân dân phối hợp truy tìm đối tượng. Khi phát hiện đối tượng, đề nghị thông báo ngay cho Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Ninh Bình qua điều tra viên Trần Hữu Định, số điện thoại: 0975.788.886.