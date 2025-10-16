Ngày 16/10, Cơ quan An ninh điều tra, Công an tỉnh Ninh Bình đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với bà Trịnh Thị Nghĩa (SN 1976), Đinh Thị Tâm (SN 1985) và Bùi Thị Hương (SN 1993) đều trú tỉnh Ninh Bình để điều tra về tội “Trốn thuế”.

Nữ giám đốc cùng 2 kế toán bị khởi tố về tội "Trốn thuế". Ảnh: CACC

Trước đó, Phòng An ninh điều tra phát hiện Công ty TNHH Thiết bị và Dịch vụ Kỹ thuật Hạo Thiên Đại Dương (trụ sở tại phường Hoa Lư, tỉnh Ninh Bình) do Nghĩa làm giám đốc có dấu hiệu lập khống các chứng từ kế toán và sử dụng hóa đơn giá trị gia tăng không hợp pháp để kê khai, trốn nộp thuế.

Công an xác định, bà Nghĩa đã chỉ đạo kế toán là Tâm và Hương lập khống hàng trăm chứng từ chi phí nhân công và hóa đơn mua hàng với tổng giá trị 15 tỷ đồng, nhằm trốn 3 tỷ đồng tiền thuế.

Đến nay, các bị can Nghĩa, Tâm và Hương đã nộp số tiền khắc phục hậu quả là 1,8 tỷ đồng.

Hiện vụ việc đang được tiếp tục điều tra, làm rõ.