Ngày 22/10, Công an Ninh Bình phát đi thông tin cho biết, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh vừa bắt giữ Nguyễn Thị Oanh (SN 1961, trú tổ dân phố 5A, phường Trung Sơn, tỉnh Ninh Bình), do có hành vi “Lợi dụng quyền khiếu nại, tố cáo vi phạm pháp luật”.

Theo công an, từ năm 2014, bà Oanh cùng một số hộ dân trong khu vực đã đi khiếu kiện các cấp liên quan đến giải phóng mặt bằng thực hiện dự án nút giao giữa đường sắt Bắc Nam với QL1A.

Nguyễn Thị Oanh tại cơ quan công an. Ảnh: CACC

Các nội dung đề nghị, khiếu nại, tố cáo đã được cơ quan chức năng và chính quyền địa phương xem xét giải quyết, trả lời theo quy định, nhưng bà Oanh vẫn không đồng thuận (dù đã nhận tiền bồi thường, hỗ trợ) và tiếp tục khiếu kiện tại TP Hà Nội.

Từ tháng 4/2025 đến nay, tỉnh Ninh Bình đã tổ chức đối thoại và ban hành văn bản chấm dứt giải quyết vụ việc, nhưng bà Oanh vẫn không đồng thuận và tiếp tục đơn thư, khiếu kiện tại TP Hà Nội (có lôi kéo, kích động một số trường hợp khác tham gia).

Trong quá trình đi khiếu kiện, bà Nguyễn Thị Oanh đã 4 lần bị xử phạt vi phạm hành chính về hành vi gây rối an ninh trật tự và gây ảnh hưởng đến hoạt động bình thường của các cơ quan, tổ chức.

Công an cũng xác định ngoài việc lấy danh nghĩa đi đòi quyền lợi cá nhân, tố cáo cán bộ có sai phạm trong giải phóng mặt bằng thực hiện dự án, bà Oanh còn tư vấn, hướng dẫn cho những người khác làm đơn tố cáo, khiếu nại không đúng quy định, ảnh hưởng đến an ninh trật tự và quyền lợi, uy tín của các tổ chức, cá nhân trên địa bàn.