Ngày 30/10, tại Hội nghị gặp gỡ, đối thoại với các doanh nghiệp đưa lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng, Đại tá Nguyễn Huy Khích – Phó Cục trưởng Cục An ninh chính trị nội bộ – nhấn mạnh hoạt động đưa người lao động ra nước ngoài có vai trò quan trọng trong phát triển kinh tế - xã hội, góp phần giảm nghèo bền vững và nâng cao chất lượng nguồn nhân lực quốc gia.

Tuy nhiên, thực tế những năm gần đây cho thấy bên cạnh những kết quả tích cực, lĩnh vực xuất khẩu lao động vẫn tiềm ẩn nhiều rủi ro và tồn tại các bất cập.

Theo Đại tá Khích, vấn đề nổi cộm hiện nay là chi phí mà người lao động phải chi trả để đi làm việc ở nước ngoài vẫn khá cao. Công tác điều tra của cơ quan công an cho thấy một số doanh nghiệp đã thu thêm số tiền ngoài sổ sách, tạo gánh nặng tài chính cho người lao động.

Đại tá Nguyễn Huy Khích. Ảnh: V.Đ

Cùng với đó, tình trạng môi giới lao động trong và ngoài nước diễn biến phức tạp, đặc biệt là các tổ chức, cá nhân không được cấp phép vẫn tự ý đưa người lao động đi làm việc ở nước ngoài. Nhiều đối tượng tự lập kênh tuyển dụng, quảng bá rầm rộ trên mạng xã hội, thậm chí làm giả tài liệu của cơ quan, tổ chức nhằm tạo niềm tin và lôi kéo người dân.

Đại tá Nguyễn Huy Khích cũng cảnh báo về tình trạng người lao động Việt Nam vi phạm pháp luật ở nước ngoài, đặc biệt tại các thị trường Nhật Bản, Hàn Quốc và Đài Loan (Trung Quốc).

Theo Đại tá Khích, Bộ Công an đã khởi tố và điều tra nhiều vụ án liên quan đến hoạt động xuất khẩu lao động, bao gồm lừa đảo chiếm đoạt tài sản, tổ chức đưa người ra nước ngoài trái phép, mua bán người, nhận hối lộ, làm giả tài liệu, vi phạm quy định về kế toán…

Đại tá Nguyễn Huy Khích đề nghị các doanh nghiệp minh bạch thông tin, cạnh tranh lành mạnh và chủ động phối hợp với cơ quan chức năng để bảo vệ quyền lợi người lao động, đồng thời giữ vững uy tín lao động Việt Nam trên trường quốc tế.

Cảnh báo lạm dụng visa du lịch để lao động “chui” ở nước ngoài

Tại hội nghị, Đại tá Đào Ngọc Huy, đại diện Cục Cảnh sát Kinh tế (Bộ Công an) nêu thực trạng lợi dụng visa du lịch để đi nước ngoài lao động trái phép – một hiện tượng đang diễn biến phức tạp, tiềm ẩn nhiều rủi ro về an toàn, pháp lý và an ninh con người.

Đại tá Đào Ngọc Huy. Ảnh: V.Đ

Theo Đại tá Huy, hiện nay có không ít trường hợp người dân, do thiếu thông tin hoặc bị môi giới lừa đảo, đi sang nước ngoài theo diện visa du lịch nhưng thực chất lại làm việc “chui”. Hình thức này rất nguy hiểm, bởi người lao động phải phụ thuộc vào nhiều đơn vị môi giới và khi sang nơi làm việc, họ có thể bị ép làm những công việc vi phạm pháp luật. Đồng thời, đây cũng là một “bẫy nợ” tiềm ẩn cho lao động.

Để hạn chế rủi ro, ông Huy nhấn mạnh cần xây dựng cơ chế cảnh báo sớm, minh bạch thông tin và xử lý nghiêm các tổ chức, cá nhân môi giới trái phép. Đồng thời, công tác tuyên truyền cần được đẩy mạnh, giúp người dân hiểu rằng visa du lịch không phải là visa lao động; việc đi làm việc ở nước ngoài phải thực hiện qua kênh hợp pháp, có hợp đồng lao động, bảo hiểm đầy đủ và được pháp luật Việt Nam bảo vệ.