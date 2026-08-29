Ngày 29/8, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Phú Thọ cho biết đã khởi tố vụ án Gây ô nhiễm môi trường xảy ra tại thôn Lỗ Quynh, xã Tề Lỗ.

Ba bị can bị khởi tố về tội Gây ô nhiễm môi trường, theo Điều 235 Bộ luật Hình sự, gồm Lê Văn Tâm, 27 tuổi, Giám đốc Công ty TNHH Thương mại Tâm Oanh; Nguyễn Văn Khang, 51 tuổi, nhân viên công ty và Hoàng Văn Trung, 41 tuổi, cùng trú xã Tề Lỗ.

Công an đã bắt tạm giam Tâm và Khang để điều tra.

Cơ quan chức năng khởi tố ông Lê Văn Tâm. Ảnh: CACC

Theo kết quả điều tra ban đầu, sau vụ cháy nhà xưởng của Công ty TNHH SYC Green World tại Khu công nghiệp Bình Xuyên, xã Bình Nguyên, Công ty Tâm Oanh được giao thu gom, tháo dỡ và xử lý chất thải rắn thông thường phát sinh từ sự cố.

Công an cáo buộc Tâm đã lợi dụng hoạt động này, chỉ đạo Khang bán số chất thải thu gom được ra ngoài để thu lợi bất chính. Khang sau đó thuê phương tiện vận chuyển, bán toàn bộ số chất thải cho Trung.

Sau khi tiếp nhận, Trung đưa chất thải đến các thửa ruộng tại thôn Lỗ Quynh, xã Tề Lỗ để đổ và san lấp trái phép.

Cơ quan điều tra xác định tổng khối lượng chất thải bị đổ ra môi trường là 288.476 kg, tương đương gần 290 tấn.

Theo Công an tỉnh Phú Thọ, việc đổ chất thải trái phép tiềm ẩn nguy cơ ảnh hưởng môi trường, đất sản xuất và đời sống người dân trong khu vực.

Cơ quan điều tra đang mở rộng vụ án, làm rõ trách nhiệm của các pháp nhân, cá nhân liên quan.