07/03/2020

Ngày 6/3, Bộ trưởng Tô Lâm gửi thư khen Công an tỉnh Vĩnh Phúc, Công an huyện Bình Xuyên và 2 cán bộ Đội Quản lý hành chính, Công an huyện Bình Xuyên, Công an tỉnh Vĩnh Phúc đã có thành tích trong công tác phòng, chống dịch bệnh Covid-19.