Hàng loạt tụ điểm ăn chơi trá hình nở rộ ở TP.HCM

Các phòng nghiệp vụ Công an TP.HCM cũng như công an các quận, huyện thời gian gần đây đã kiểm tra và xử lý hàng loạt tụ điểm ăn chơi trá hình.

Một tụ điểm ăn chơi có tiếng nằm tại trung tâm quận 1 mà cơ quan chức năng chưa xử lý dứt điểm là quán bar Ferso thuộc Công ty TNHH TMDV Ferso (số 65 đường Võ Văn Tần, phường Võ Thị Sáu, quận 3).

Trong vòng 1 tháng, cơ quan công an 2 lần kiểm tra quán Ferso (thực chất là nhà hàng nhưng hoạt động như vũ trường) đều phát hiện hàng trăm người dương tính với ma tuý. Ảnh: Công an TP.HCM

Trên các bàn khách, công an tìm thấy các gói ma tuý. Ảnh: Công an TP.HCM

Cụ thể, cách đây vài ngày, lực lượng Công an TP.HCM đột kích vào quán Ferso khi có khoảng 350 dân chơi đang ăn, uống rượu bia, quay cuồng trong âm thanh vũ trường. Thời điểm rạng sáng, kiểm tra quá nửa số người có mặt, cơ quan công an phát hiện gần 100 người dương tính với ma tuý. Hiện trường ở các bàn khách có nhiều gói ma tuý...

Chưa đầy 1 tháng trước đó, Công an quận 3 cũng đột kích quán Ferso, phát hiện 200 người đang ăn chơi tại đây. Trong số này có 78 người dương tính với ma tuý.

Những lần kiểm tra kể trên, cơ quan công an đã lập biên bản đối với cơ sở về hàng loạt các vi phạm hành chính như: kinh doanh quá giờ quy định; buông lỏng quản lý để khách sử dụng chất ma tuý; có dấu hiệu quản lý hoặc nhân viên tiếp tay cho hoạt động kinh doanh giải trí có sử dụng ma tuý…

Nhiều người đang sử dụng ma tuý bị công an phát hiện, bắt quả tang khi kiểm tra các quán karaoke, phòng thu âm biến tướng. Ảnh: Công an TP.HCM

Hiện tại, các loại hình kinh doanh quán Beer Club, nhà hàng "biến tướng" hoạt động như một quán bar đang nở rộ từ trung tâm đến ngoại thành tại TP.HCM, là điểm đến của dân chơi bay lắc lúc nửa đêm về sáng. Chỉ cần kiểm tra, cơ quan công an dễ dàng phát hiện khách sử dụng ma tuý tại các bàn, ít thì vài người, nhiều lên đến hàng trăm người dương tính.

Mới đây, công an quận 1 thực hiện rà soát, kiểm tra hàng loạt tụ điểm kinh doanh tại phố đi bộ Bùi Viện, một trong những con đường ăn chơi nổi tiếng. Công an quận kiểm tra 4 tụ điểm, đưa về làm việc 50 người khách, phát hiện nhiều trường hợp dương tính với ma tuý. Tại các tụ điểm này, công an thu giữ nhiều bình khí để phục vụ bóng cười cho khách và có dấu hiệu một số người phi tang ma tuý khi thấy bóng dáng công an.

Ngoài các loại hình trên, nhiều quán karaoke cũng trở thành điểm tụ tập của dân chơi ma tuý.

Vài ngày trước, Công an TP.HCM cùng Công an quận 6 phối hợp đột kích karaoke Hoàng Khải nằm ở đường Chợ Lớn đã phát hiện nhiều phòng có khách đang bay lắc. Trong 74 người bị công an đưa về kiểm tra, có 42 người dương tính với ma tuý, tại các phòng, công an còn thu giữ nhiều viên, gói ma tuý.

Muôn kiểu "biến tướng"

Dân chơi kháo nhau, vào karaoke thuê phòng bay lắc, quá nửa đêm, nhân viên sập cửa quán lại thì… bay xuyên đêm cũng an toàn. Theo một cán bộ cấp phòng tham gia nhiều vụ kiểm tra, xử lý các cơ sở kinh doanh có điều kiện, ở nhiều quán karaoke còn thiết kế những loại phòng riêng để phục vụ cho dân bay lắc; thậm chí ở một số vụ mới được khám phá, công an đã phát hiện nhân viên có dấu hiệu tiếp tay, tạo điều kiện cho khách sử dụng ma tuý tại nơi kinh doanh để thu lợi.

Cán bộ này còn cho biết thêm, ở nhiều khu vực vùng ven hiện đang nổi lên các tụ điểm kinh doanh biến tướng chuyên phục vụ dân bay lắc, là cơ sở mang danh phòng thu âm. Điển hình, cách đây không lâu, Công an quận 11 bất ngờ kiểm tra hành chính phòng thu âm Happy KTV ở đường Minh Phụng, phát hiện 4 phòng hoạt động như quán karaoke, có 38 người có dấu hiệu phê ma tuý.

Gần đây các phòng thu âm nở rộ vùng ven thực chất là tụ điểm karaoke “chui” phục vụ dân bay lắc. Ảnh: Công an TP.HCM

Số người này bị đưa về trụ sở công an kiểm tra, nhiều người dương tính ma tuý. Trong các phòng, lực lượng công an thu giữ nhiều viên ma túy dạng nén.

Tình trạng nở rộ hơn cả là các nhà hàng dạng Beer Club biến thành những quán bar quy mô, những vũ trường… lộ thiên, gây mất an ninh trật tự. Về bản chất, đây là các cơ sở có giấy phép kinh doanh nhà hàng nhưng hoạt động như một vũ trường, có âm thanh sôi động, DJ và những vũ công sexy phục vụ hàng đêm.

Quán Beer Club Rebline ở quận 10 hoạt động như một vũ trường cỡ lớn phục vụ hàng trăm dân chơi mỗi đêm; lần kiểm tra gần đây nhất có 125 người dương tính với ma tuý. Ảnh: Công an TP.HCM

Một đoạn đường Phạm Văn Đồng, giáp ranh giữa quận Bình Thạnh và quận Gò Vấp có hàng chục hàng quán như thế và được gọi là cung đường ăn chơi mới ở TP.HCM. Càng về khuya, dân chơi kéo về các hàng quán ở đây càng đông

Những quán từ vài chục m2 đến cực lớn có thể chứa 400 – 500 người hoạt động ầm ĩ cả một khu vực, nhân viên tràn ra đường đón khách. Người dân địa phương từng rất nhiều lần phản ánh lên chính quyền nhưng đến nay đây vẫn là con đường ăn nhậu, có dấu hiệu tệ nạn hoạt động nửa đêm sôi động.

Được biết, hiện Công an TP.HCM và các quận huyện vẫn đang tiến hành kiểm tra, xử lý các cơ sở kinh doanh có điều kiện biến tướng là các tụ điểm beer club, phòng thu âm, karaoke… phục vụ dân chơi ma tuý, bay lắc.

Công an TP sẽ phối hợp cùng các ngành chức năng khác xử lý nghiêm, phạt nặng, thu hồi giấy phép kinh doanh đối với các cơ sở vi phạm. Thậm chí, cơ quan công an sẽ xử lý hình sự người đại diện pháp luật của cơ sở nếu “bật đèn xanh” cho khách sử dụng ma tuý để thu lợi, như trường hợp từng khởi tố chủ vũ trường 030X ở đường Nam Quốc Cang, quận 1.

Trường An