Trước thông tin một nữ sinh phản ánh bị cán bộ công an yêu cầu ký khống giấy trắng liên quan đến vụ tai nạn giao thông, Công an tỉnh Thanh Hóa đã kiểm tra, xác minh và khẳng định không có việc này.

Theo Công an tỉnh Thanh Hóa, ngày 4/11, tài khoản Facebook mang tên “Lợn Rừng Quảng Thành” liên tiếp đăng tải bài viết, video phản ánh hoạt động tố tụng của Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh đối với Phạm Thị Hạnh (SN 2007, trú tại tổ dân phố Tân Trọng, phường Quảng Phú). Các bài đăng nhanh chóng thu hút sự quan tâm, bình luận của cộng đồng mạng, tạo ra nhiều luồng ý kiến khác nhau.

Trước tình hình trên, lãnh đạo Công an tỉnh đã chỉ đạo các đơn vị chức năng khẩn trương kiểm tra, xác minh từng nội dung phản ánh.

Kết quả thẩm định xác định không có việc cán bộ công an yêu cầu ký khống giấy trắng. Quá trình điều tra, khởi tố và tống đạt các quyết định tố tụng được thực hiện theo đúng trình tự, quy định của pháp luật.

Ngày 20/7, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Thanh Hóa ra quyết định khởi tố bị can đối với Nguyễn Hữu Tới và Phạm Thị Hạnh về tội “Vi phạm quy định về tham gia giao thông đường bộ”. Các quyết định khởi tố đã được Viện Kiểm sát nhân dân khu vực 1 phê chuẩn. Sau đó, Viện Kiểm sát đã ban hành cáo trạng truy tố các bị can.

Hiện TAND khu vực 1 đã lên lịch xét xử vụ án theo thẩm quyền.

Tai nạn khiến 1 người tử vong

Theo hồ sơ vụ việc, khoảng 15h30 ngày 5/5, tại ngã tư đường Lê Niệm giao với đường nội thị, thuộc tổ dân phố Hưng Thọ, phường Quảng Phú, xảy ra vụ tai nạn giữa ô tô mang BKS 30K-604.22 do Nguyễn Hữu Tới (SN 1994, trú tại số 97 Tạnh Xá, phường Hạc Thành) điều khiển và xe máy điện mang BKS 36MĐ1-634.05 do Phạm Thị Hạnh điều khiển, chở phía sau bà Nguyễn Thị Đ. (SN 1950, trú tại phố 1, phường Quảng Phú).

Hiện trường vụ tai nạn. Ảnh: CACC

Thời điểm xảy ra tai nạn, xe máy điện di chuyển trên đường Lê Niệm theo hướng Nam - Bắc, còn ô tô đi trên đường nội thị theo hướng Đông - Tây. Sau va chạm, bà Đ. bị thương nặng, được đưa đến Bệnh viện Đa khoa tỉnh Thanh Hóa cấp cứu nhưng tử vong vào chiều hôm sau.

Căn cứ kết quả khám nghiệm hiện trường, phương tiện cùng các tài liệu, chứng cứ thu thập được, cơ quan điều tra xác định vụ tai nạn xảy ra tại nơi đường bộ giao nhau cùng mức. Cả hai người điều khiển phương tiện đều có lỗi do không chấp hành đúng các quy định khi tham gia giao thông đường bộ.

Trên cơ sở đó, cơ quan điều tra xác định có đủ căn cứ khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Nguyễn Hữu Tới và Phạm Thị Hạnh theo quy định.

Công an tỉnh cho rằng những nội dung tài khoản Facebook “Lợn Rừng Quảng Thành” đăng tải là không đúng sự thật, gây hiểu nhầm, ảnh hưởng đến tình hình an ninh, trật tự trên địa bàn.

Đối với gia đình bị hại, Công an tỉnh đề nghị chấp hành các quy định của pháp luật. Nếu có ý kiến, kiến nghị liên quan đến vụ án, gia đình có thể liên hệ TAND khu vực 1 - Thanh Hóa để được xem xét, giải quyết theo thẩm quyền.