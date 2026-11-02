Xe ben đang di chuyển trên cầu Nhật Tân (Hà Nội) thì bất ngờ tông trúng 1 xe tải và đẩy xe này va chạm với taxi.

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Sáng 2/11, đại diện Đội CSGT đường bộ số 15 (Phòng CSGT Công an TP Hà Nội) cho biết, khoảng 23h15 ngày 1/11, tại khu vực cầu Nhật Tân (địa phận xã Vĩnh Thanh, Hà Nội) đã xảy ra vụ va chạm liên hoàn giữa 3 ô tô.

Thời điểm xảy ra tai nạn, xe ben di chuyển trên cầu Nhật Tân theo hướng đi sân bay Nội Bài. Khi đi gần hết cầu, xe ben tông trúng xe tải khiến chiếc xe này tiếp tục va chạm với một xe taxi.

Hiện trường vụ tai nạn trên cầu Nhật Tân. Ảnh: T.T

Tại hiện trường, 3 ô tô dính sát vào nhau, chắn gần hết mặt đường. Xe tải bị vỡ phần đầu, trong khi xe taxi bị móp phần đuôi và hông. Một phần thân xe taxi bị đẩy ép vào dải phân cách cứng trên cầu.

Vụ tai nạn không gây thiệt hại về người nhưng khiến giao thông qua khu vực ùn ứ. Sau khi nhận được tin báo, lực lượng CSGT đã có mặt tại hiện trường để phân luồng giao thông, đồng thời làm rõ nguyên nhân vụ việc.

Hiện lực lượng chức năng đang tiếp tục điều tra, làm rõ vụ tai nạn.