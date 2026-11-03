Va chạm liên tiếp giữa xe tải và 2 xe máy trên đường Hồ Chí Minh, đoạn qua xã A Lưới 4 (TP Huế), khiến 2 người tử vong.

Chiều 3/11, trao đổi với VietNamNet, ông Hồ Dũng – Chủ tịch UBND xã A Lưới 4 (TP Huế) xác nhận trên địa bàn vừa xảy ra vụ tai nạn giao thông khiến 2 người tử vong, một người bị thương đi cấp cứu.

Thông tin ban đầu, khoảng 12h50 cùng ngày, tài xế Lê Văn Lực (23 tuổi, trú xã Hưng Lộc), lái xe tải thùng kín chở ông Ngô Đạt Long, lưu thông trên đường Hồ Chí Minh theo hướng Bốt Đỏ đi Đà Nẵng.

Khi đến xã A Lưới 4, xe tải va chạm với xe máy do ông Lê Minh Thục (42 tuổi, trú xã A Lưới 4) điều khiển cùng chiều phía trước.

Vụ tai nạn khiến 2 người tử vong. Ảnh: A.D

Sau đó, xe tải tiếp tục va chạm với xe máy do em Nguyễn Thị Khánh Ly chở theo em Nguyễn Thị Hưng (cùng 16 tuổi, cùng trú xã A Lưới 4), đang đi theo hướng ngược lại.

Vụ tai nạn khiến ông Thục và em Hưng tử vong tại chỗ. Em Ly bị thương nặng, được đưa đến Trung tâm Y tế A Lưới 2 cấp cứu.

Tại hiện trường, xe tải văng xuống lề đường bên trái đè lên xe máy nằm dưới mương. Nhiều mảnh vỡ của xe máy rơi vãi trên đường.

Nguyên nhân vụ tai nạn đang được điều tra.