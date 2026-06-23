Ngày 23/6, Công an tỉnh Tuyên Quang cho biết vụ án nêu trên được khởi tố theo quyết định số 57/QĐ-CSKT ngày 6/2/2026. Theo kết quả điều tra, từ tháng 9/2024 đến tháng 10/2025, một nhóm gồm ba đối tượng đã phối hợp thực hiện hành vi lừa đảo bài bản. Nhóm này bao gồm: Đ.V.T. (SN 1996, trú tại xã Liên Châu, tỉnh Phú Thọ), C.T.H. (SN 2000, trú tại xã Sơn Dương, tỉnh Tuyên Quang) và N.T.K.N. (SN 2000, trú tại xã Sơn Dương, tỉnh Tuyên Quang).

Thủ đoạn của các bị can là thu mua các loại thuốc nam dạng thô trôi nổi, hoàn toàn không có nhãn mác, không có hồ sơ kiểm nghiệm và chưa được cơ quan chức năng cấp phép lưu hành. Để "phù phép" số thuốc này, nhóm đối tượng đã tự đặt tên thương mại là “Đông y gia truyền Cụ Tòng” và “Thuốc dạ dày Cụ Tòng”.

Nhằm đánh lừa người tiêu dùng, nhóm này tự thiết kế, in ấn tem nhãn giả với nội dung quảng cáo thuốc có công dụng điều trị dứt điểm các bệnh về dạ dày, đại tràng... rồi rao bán rầm rộ trên mạng xã hội Facebook. Các đối tượng còn sử dụng trái phép hình ảnh, giấy phép hành nghề khám chữa bệnh của người khác để giả mạo uy tín, tạo lòng tin dụ dỗ người bệnh.

Mọi hoạt động tư vấn, bán hàng, giao hàng và thu tiền đều do các bị can trực tiếp chỉ đạo. Khách hàng được hướng dẫn liên hệ mua thuốc qua đường dây nóng là 0932.278.989 và 0985.446.528.

Để phục vụ công tác mở rộng điều tra và bảo vệ quyền lợi hợp pháp cho người tiêu dùng, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Tuyên Quang đề nghị những ai đã từng mua các sản phẩm thuốc “Đông y gia truyền Cụ Tòng” hoặc “Thuốc dạ dày Cụ Tòng” qua hai số điện thoại nêu trên khẩn trương trình báo.

Người bị hại cần đến ngay Công an xã, phường nơi cư trú để khai báo, hoặc liên hệ trực tiếp với Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về tham nhũng, kinh tế, buôn lậu, môi trường thuộc Công an các tỉnh, thành phố nơi đang sinh sống. Ngoài ra, người dân có thể cung cấp thông tin, tài liệu trực tiếp tại Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Tuyên Quang (địa chỉ: Tổ dân phố Phan Thiết 3, phường Minh Xuân, tỉnh Tuyên Quang) hoặc liên hệ qua số điện thoại 0963.956.235 gặp Điều tra viên Trần Quốc Tuấn.