Ngày 14/9, Công an tỉnh Vĩnh Long đã thông tin vụ người đàn ông dùng búa đập vào đầu một phụ nữ, sau đó được phát hiện lao vào xe tải khiến tử vong.

Theo đó, khoảng 9h ngày 12/9, do mâu thuẫn tình cảm, ông N.T.L (55 tuổi, ngụ xã Trà Ôn) dùng búa đập vào đầu của bà N.T.H.X (40 tuổi, ngụ cùng địa phương).

Sau khi gây án, ông L. bỏ trốn khỏi địa phương. Đến 5h05 ngày 13/9, người dân phát hiện ông L. bị tai nạn giao thông trên Quốc lộ 54, đoạn qua xã Ngãi Tứ.

Cụ thể, anh Q.K.L (25 tuổi, ngụ TP Cần Thơ) điều khiển xe tải, lưu thông hướng từ phường Bình Minh về xã Trà Ôn, khi đến địa điểm trên ông N.T.L đang đứng lề phải nhảy vào gầm xe tải của anh Q.K.L.

Vụ tai nạn làm ông N.T.L tử vong tại chỗ. Lực lượng CSGT Công an tỉnh Vĩnh Long có mặt tại hiện trường để điều tiết giao thông và điều tra làm rõ nguyên nhân vụ tai nạn.

Hiện trường vụ tai nạn khiến ông L. tử vong. Ảnh: E.X

Còn bà X. đang được điều trị tại Bệnh viện Đại học Y dược TP Cần Thơ, sức khỏe đã ổn định.

Hiện Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Vĩnh Long phối hợp với lực lượng có liên quan điều tra làm rõ vụ việc trên.