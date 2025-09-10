Ngày 10/9, Công an phường Tây Hồ (Hà Nội) cho biết đang điều tra vụ vợ chồng chủ quán cà phê trên phố Nguyễn Đình Thi bị hành hung ngay trước cửa nhà; người vợ hiện vẫn hôn mê sau vụ việc.

XEM CLIP:

Theo thông tin ban đầu, khoảng 11h ngày 6/9, chị N.T.H.A. (SN 1992) cùng chồng là anh Đ.H.L. (SN 1988) đang ngồi trước cửa quán cà phê số 11A Nguyễn Đình Thi thì phát hiện một người đàn ông lạ mặt tự ý dắt xe máy của hai vợ chồng. Khi bị chặn lại, người này không giải thích mà quát tháo, đe dọa và sau đó bất ngờ tấn công anh L., khiến nạn nhân choáng váng.

Khu vực xảy ra vụ việc.

Thấy chồng bị hành hung, chị H.A. lao vào can ngăn thì bị đối tượng quật mạnh xuống vỉa hè, bất tỉnh và phải nhập viện cấp cứu.

Theo một số nhân chứng, người đàn ông này đỗ ô tô trên vỉa hè (khu vực số 11 Nguyễn Đình Thi), chắn lối đi và mặt tiền quán cà phê. Khi bị chủ nhà nhắc nhở, đối tượng đã nảy sinh xung đột và có hành vi bạo lực.

Nạn nhân đang điều trị tại bệnh viện.

Anh L. bức xúc cho biết, xe của vợ chồng anh để gọn gàng trước cửa quán, trong khi người đàn ông kia đỗ ô tô chắn lối đi. Khi được nhắc nhở, người này chửi bới, thách thức rồi lao vào hành hung, khiến anh L. bị đánh liên tiếp, còn vợ anh bị quật ngã bất tỉnh.

Ngay sau khi tiếp nhận tin báo, Công an phường Tây Hồ đã có mặt xử lý, lập hồ sơ điều tra. Hiện chị H.A. vẫn đang được điều trị tại bệnh viện.

Cơ quan công an đến hiện trường điều tra vụ việc.

Một lãnh đạo Công an phường Tây Hồ thông tin với PV VietNamNet: “Chúng tôi đang tập trung xác minh, thu thập chứng cứ và làm rõ hành vi của đối tượng để xử lý theo quy định".