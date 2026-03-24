Những ngày qua, trên mạng xã hội lan truyền clip, hình ảnh ghi lại vụ xô xát xảy ra tại khu vực gần Trường THCS Lê Mao (phường Thành Vinh), thu hút nhiều ý kiến bình luận, chia sẻ.

Phụ huynh xô xát với nam thanh niên tại khu vực gần Trường THCS Lê Mao. Ảnh chụp màn hình

Công an phường Thành Vinh cho biết, ngay sau khi nắm bắt thông tin, đơn vị đã mời các cá nhân liên quan đến trụ sở để làm việc.

Kết quả xác minh ban đầu cho thấy, vào chiều 23/3, một nam phụ huynh có con đang học tại Trường THCS Lê Mao đến đón con sau giờ tan học. Tại đây, người này gặp hai nam thanh niên (16 và 17 tuổi, trú ở phường khác) và đã nhắc nhở, đề nghị không rủ rê con mình đi chơi.

Trong quá trình trao đổi, hai bên lời qua tiếng lại. Do không giữ được bình tĩnh, phụ huynh này đã dùng mũ bảo hiểm đánh vào đầu một trong hai thanh niên. Sau đó, thanh niên này phản ứng lại, khiến nam phụ huynh bị rách da, chảy máu.

Vụ việc được người dân xung quanh can ngăn kịp thời và trình báo cơ quan công an. Sau khi làm việc, các bên liên quan đã thống nhất hòa giải, không có khiếu nại thêm.

Công an phường Thành Vinh cũng thông tin, nội dung lan truyền trên mạng xã hội cho rằng vụ xô xát xuất phát từ việc “ngăn cản chuyện tình cảm” là không chính xác.

Thực tế, nữ sinh chỉ có mối quan hệ quen biết với một trong hai nam thanh niên. Trong lúc trao đổi trước cổng trường, giữa phụ huynh và nam thanh niên phát sinh mâu thuẫn, dẫn đến xô xát.