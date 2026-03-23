Ngày 23/3, liên quan đến clip ô tô đỗ chắn lối đi lan truyền trên mạng xã hội, Công an xã Quỳ Hợp (tỉnh Nghệ An) cho biết đã mời chủ các phương tiện đến làm việc.

Theo xác minh ban đầu, khoảng 17h46 ngày 20/3, anh N.X.Đ. (28 tuổi, trú xã Quỳ Hợp) cùng vợ đi ô tô 5 chỗ từ xóm 12 ra quốc lộ 48C thì gặp xe bán tải BKS 37C-136.xx do anh H.X.T. (42 tuổi, trú cùng địa phương) đỗ trước nhà trọ, chiếm phần lớn lòng đường khiến phương tiện này không thể lưu thông.

Công an xã Quỳ Hợp làm việc với anh T. Ảnh: Phan Giang

Anh Đ. đã bấm còi nhiều lần, sau đó vào nhà đề nghị di chuyển xe. Thời điểm này, anh T. đang ngồi tại hiên nhà và cho biết bận xử lý công việc nên nói anh Đ. chờ thêm hoặc lùi xe để đi theo hướng khác.

Tuy nhiên, anh Đ. không đồng ý, yêu cầu phải được lưu thông theo hướng ban đầu và có lời lẽ gây áp lực. Đến khoảng 17h59 cùng ngày, anh T. đã di chuyển xe để phương tiện phía sau tiếp tục lưu thông.

Quá trình trao đổi, anh Đ. đã quay video và đăng tải lên mạng xã hội, thu hút sự quan tâm của dư luận.

Tài xế xe bán tải đỗ chắn đường. Ảnh: X.Đ

Kết quả xác minh tại hiện trường cho thấy, phía sau xe của anh Đ. khoảng 58m có ngã tư thông ra quốc lộ 48C, không bị cản trở. Cơ quan chức năng cũng chưa ghi nhận anh T. có hành vi chửi bới, xúc phạm hay lời lẽ thách thức như một số thông tin lan truyền.

Công an xã Quỳ Hợp nhận định vụ việc có tính chất đơn giản, chưa phát hiện dấu hiệu tội phạm. Tuy nhiên, do vụ việc gây xôn xao dư luận nên cơ quan công an tiếp tục xác minh, xử lý theo quy định.