Công an TP Hà Nội đã thụ lý, giải quyết đơn trình báo của anh L.N.H. (trú tại Ninh Bình) về việc anh H. tham gia dự án tiền ảo AntEx và bị thiệt hại khoảng 2.000 USD. Trước đó, giữa ông Nguyễn Hòa Bình (Shark Bình) và nhóm phát triển đồng tiền ảo AntEx cũng “tố” nhau gây chú ý trên mạng xã hội.

Đại tá Nguyễn Đức Long, Phó Giám đốc Công an Hà Nội cho biết, tất cả những người có đơn tố giác sẽ được tiếp nhận và giải quyết theo đúng quy định trên tinh thần không ngoại lệ, không có vùng cấm.

Theo TS.LS Đặng Văn Cường, các tổ chức, cá nhân góp tiền đầu tư vào dự án tiền ảo này mà có nghi ngờ về hành vi phạm pháp, họ hoàn toàn có quyền làm đơn trình báo tố giác tội phạm, gửi đến Công an TP Hà Nội để được xem xét giải quyết theo quy định của pháp luật.

Tổ chức cá nhân gửi đơn trình báo cần gửi kèm theo thông tin về sự việc, các tài liệu chứng cứ về việc tiếp nhận được thông tin quảng cáo về dự án, các thỏa thuận giao dịch, hình thức đầu tư và việc chuyển tiền đầu tư, tình trạng pháp lý của dự án đến thời điểm hiện tại...

Khi tiếp nhận thông tin, đơn thư trình báo, tố giác, kiến nghị khởi tố của các tổ chức cá nhân, Công an Hà Nội sẽ vào sổ thụ lý tin báo, tiến hành xác minh theo quy định của pháp luật.

Ông Nguyễn Hòa Bình. Ảnh: T.L

Theo quy định, thời hạn xác minh không quá hai tháng sẽ có kết quả giải quyết là khởi tố vụ án hình sự hoặc không khởi tố vụ án hình sự. Nếu vụ việc phức tạp có thể gia hạn không quá hai tháng để chờ kết quả thu thập chứng cứ từ phía các cơ quan chức năng.

Quá trình xác minh sự việc, nếu CQĐT có căn cứ cho thấy đã có hành vi gian dối để chiếm đoạt tài sản, có thể khởi tố vụ án hình sự, khởi tố bị can để xử lý đối với người đã thực hiện hành vi vi phạm pháp luật theo quy định.

Trường hợp kết quả xác minh cho thấy, doanh nghiệp được thành lập hợp pháp, dự án được triển khai theo đúng kế hoạch nhưng không thành công là do yếu tố khách quan sẽ không khởi tố vụ án hình sự. Việc khởi tố vụ án hình sự hay không sẽ phụ thuộc vào kết quả xác minh trong quá trình CQĐT tiến hành thu thập các tài liệu chứng cứ có liên quan đến dự án này.

Theo luật sư Đặng Văn Cường, hiện nay nhiều thông tin trên mạng xã hội cho rằng Shark Nguyễn Hòa Bình có trách nhiệm liên quan đến dự án này, tuy nhiên ông Bình chia sẻ mình cũng là người bị hại, cũng bị mất tiền từ dự án này.

Vấn đề này CQĐT sẽ xác minh làm rõ để có kết luận, trên cơ sở đó sẽ xử lý theo quy định của pháp luật. Cơ quan điều tra sẽ làm rõ dự án này do ai khởi xướng thành lập, ai là người quản lý điều hành, việc dự án đổ vỡ là do nguyên nhân khách quan hay do có chủ đích của những người trong cuộc.

CQĐT cũng sẽ làm rõ tiền góp vốn đầu tư của doanh nghiệp này đi đâu, đã sử dụng vào việc gì và ai là người được hưởng lợi; Quá trình đầu tư diễn ra thì có hành vi gian dối nhằm chiếm đoạt tài sản hay không. Đây chính là căn cứ để quyết định việc có khởi tố hoặc không khởi tố vụ án hình sự.

Nếu kết quả xác minh giải quyết đơn thư trình báo, tố giác, kiến nghị khởi tố mà có căn cứ cho thấy đã có hành vi vi phạm pháp luật đến mức phải xử lý hình sự CQĐT sẽ khởi tố vụ án hình sự. Trường hợp kết quả xác minh cho thấy vụ việc là một dự án đầu tư thất bại, không có dấu hiệu tội phạm CQĐT cũng sẽ có kết luận và quyết định không khởi tố vụ án hình sự.

Tiến sĩ Đặng Văn Cường cho rằng, trong vụ việc này, ông Nguyễn Hòa Bình cũng có thể làm đơn yêu cầu CQĐT xác minh, làm rõ sự việc. Nếu thực sự doanh nhân này cũng là nạn nhân, bị mất tiền trong dự án này, kết quả xác minh của cơ quan công an chính là cách để làm sáng tỏ sự việc.