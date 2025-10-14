Chiều 14/10, Cơ quan Cảnh sát điều tra – Công an TP Hà Nội cho biết đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và bắt tạm giam ông Nguyễn Hòa Bình, Chủ tịch HĐQT Công ty Cổ phần Tập đoàn NextTech.

Ông Nguyễn Hòa Bình. Ảnh: T.L

Theo thông tin từ Công an TP Hà Nội, qua công tác nắm tình hình trên không gian mạng, lực lượng chức năng nhận được nhiều phản ánh về dấu hiệu lừa đảo liên quan đến dự án “đồng tiền số Antex” do ông Nguyễn Hòa Bình (SN 1981, Chủ tịch HĐQT Công ty Cổ phần Tập đoàn NextTech) khởi xướng.

Giám đốc Công an TP Hà Nội đã chỉ đạo Phòng Cảnh sát kinh tế vào cuộc xác minh.

Theo điều tra, ông Bình và đồng phạm đã huy động vốn qua dự án tiền ảo Antex nhưng không phát triển dự án như cam kết. Thay vào đó, nhóm này đã rút tiền từ khoảng 30.000 ví của nhà đầu tư để chiếm đoạt và chia nhau.

Ngoài ra, ông Bình còn bị cáo buộc chỉ đạo Công ty BĐS NextLand sử dụng hai hệ thống sổ sách kế toán nhằm che giấu doanh thu, gây thiệt hại cho ngân sách nhà nước.

Công an xuất hiện tại tòa nhà số 18 đường Tam Trinh (Hà Nội) – nơi đặt trụ sở công ty của ông Nguyễn Hòa Bình.

Trước đó, vào tối 7/10, nhiều cán bộ công an xuất hiện tại tòa nhà số 18 đường Tam Trinh (Hà Nội) – nơi đặt trụ sở công ty của ông Nguyễn Hòa Bình.

Theo ghi nhận, lực lượng chức năng mặc sắc phục đứng giám sát trong khi nhiều người mặc thường phục bê, khiêng hàng chục thùng carton từ các tầng trên của tòa nhà xuống sảnh tầng một. Sau đó, các thùng này được cảnh sát chuyển lên xe tải và rời khỏi hiện trường.

Liên quan vụ việc, tại họp báo quý III/2025 của Bộ Công an, Đại tá Nguyễn Đức Long – Phó giám đốc Công an TP Hà Nội – cho biết cơ quan chức năng đang xác minh những nghi vấn liên quan đến dự án tiền ảo AntEx do ông Nguyễn Hòa Bình điều hành.

Theo Công an TP Hà Nội, thời gian qua, các cơ quan chức năng đã tiếp nhận nhiều phản ánh từ báo chí và người dân về việc đầu tư tiền ảo liên quan dự án blockchain AntEx. Hiện Phòng An ninh mạng và phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao cùng Cục Cảnh sát hình sự đang thu thập thông tin, điều tra, xử lý.

Bước đầu, một nhà đầu tư ở tỉnh Ninh Bình đã gửi đơn tố giác, cho biết bị thiệt hại khoảng 2.000 USD (tương đương 47 triệu đồng).

“Tất cả phản ánh của bị hại đều được tiếp nhận, xử lý theo tinh thần không có ngoại lệ, không có vùng cấm. Kết quả điều tra sẽ sớm được thông tin tới báo chí", Đại tá Long khẳng định.