Trưa 6/10, Shark Bình đã tổ chức phiên livestream tiếp theo nói về khởi nghiệp với chủ đề tư duy lãnh đạo (startup) trong thời kỳ biến động, đây là phiên livestream thứ 46 của ông, sự kiện diễn ra hai lần một tuần.

Shark Bình tại phiên livestream trưa 6/10. Ảnh chụp màn hình

Theo ông Nguyễn Hoà Bình, hiện nay các doanh nghiệp vừa và nhỏ đang gặp rất nhiều khó khăn khi nền kinh tế có nhiều biến động. Các doanh nghiệp có xu hướng tiết giảm nhân sự để tận dụng công nghệ mới như AI. Hàng hoá sản xuất ra thừa thải, như Trung Quốc hàng may mặc tồn khoảng nhiều năm tới, nên phải xả hàng qua các kênh thương mại điện tử ra nước ngoài, tạo ra khó khăn cho các doanh nghiệp vừa và nhỏ.

Ông Bình cho biết, đã hoạt động kinh doanh với thời gian 24 năm và khởi nghiệp từ 2 triệu đồng, suýt phá sản 5 lần mới tồn tại đến ngày hôm nay. Vì thế, ông muốn chia sẻ kinh nghiệm, cũng như chiêm nghiệm của mình về các vấn đề trong kinh doanh, cuộc sống để chia sẻ với mọi người.

Shark Bình đã chia sẻ về lãnh đạo là gì và vai trò của lãnh đạo quan trọng như thế nào.

Theo ông, tất cả mọi người đều là lãnh đạo, đầu tiên lãnh đạo chính mình; theo đó, những con người thành công nhất là tự lãnh đạo được mình một cách tối ưu và tốt đẹp nhất.

Sau khi lãnh đạo chính mình thì lãnh đạo gia đình trong đó có vợ và con cái; tiếp theo là lãnh đạo các tổ chức trong xã hội; Tiêu chí duy nhất khác nhau ở đây chính là quy mô lãnh đạo.

Ông Nguyễn Hoà Bình cho biết, cốt lõi quan trọng nhất của người lãnh đạo là có ý tưởng mới. Bởi với doanh nghiệp nhỏ hay lẫn lộn vai trò của người lãnh đạo, chẳng hạn như ông khởi nghiệp từ năm 2021, đến năm 2025 mới có văn phòng 15 mét vuông, lúc đó hay lẫn lộn vai trò vừa là lãnh đạo, vừa là quản lý, vừa là nhân viên, xong dọn vệ sinh, giữ xe…

Lúc này, cần xác định vai trò lãnh đạo chính là đưa ra các ý tưởng mới. Đặc biệt, trong thời kỳ khủng hoảng kinh tế, chiến tranh, thương chiến… khiến doanh nghiệp mất đơn hàng, nhân viên, lợi nhuận sụt giảm…

Điều này giống như doanh nghiệp đang đi giữa đại dương mịt mờ đêm tối thì đúng lúc gặp bão. Lúc này theo ông Nguyễn Hoà Bình phải có con tàu tốt là đội nhóm, doanh nghiệp được tổ chức tốt; Sau khi có con tàu tốt thì phải có hoa tiêu tốt để định hướng đưa doanh nghiệp tiến lên, bởi nếu đi sâu vào tâm bão sẽ hỏng hết.

Theo ông, ở đây cần phải có những ý tưởng mới, chứ không phải cứ lao đầu vào làm lúc này vì nếu sai hướng công sức đi làm sẽ hỏng và vô nghĩa.

Người lãnh đạo lúc này cần có thời gian rảnh, để thư thái, thu thập thêm thông tin và trao đổi với các đồng nghiệp của mình để từ đó xào nấu các thông tin đưa ra kết quả cuối cùng là ý tưởng.

Trong những ngày qua, trên fanpage Shark Nguyễn Hoà Bình tạo ra sự tranh cãi trên cộng đồng mạng khi nói về các dự án coin (tài sản số).

Theo Shark Bình, các startup phát hành coin gom vài triệu USD rồi… hư, nhà đầu tư mất tiền. Ông cũng thừa nhận bản thân từng trải qua nhiều kinh nghiệm “đắt giá” với tiền số từ năm 2017. Năm 2021, thông qua quỹ Next100Blockchain, ông từng rót 2,5 triệu USD vào AntEx, một dự án DeFi được quảng cáo rầm rộ. Nhưng chỉ ít lâu sau token AnTEx mất 99% giá trị, website và kênh truyền thông biến mất.

Đến năm 2023, dự án đổi tên thành Rabbit (RAB) theo tỉ lệ 1.000 ANTEX = 1RAB, nhưng token mới cũng lao dốc 95% so với đỉnh, gần như mất trắng.Theo ông, đây là cảnh báo cho doanh nghiệp nhỏ và vừa.

Đồng thời trên fanpage Shark Bình cũng tố bị CTO của dự án đã Rug-pull (rút thảm), úp bô… và kết hợp với một số hành vi đáng ngờ, phản bội các nhà đầu tư, còn các cổ đông như Shark thì bị mang tiếng oan ức suốt nhiều năm qua.

Theo Fanpage Shark Bình, cũng muốn tố cáo CTO ra cơ quan chức năng, nhưng “Shark đã hỏi nhiều cơ quan pháp luật rồi chịu. Không có bằng chứng, không có pháp lý nên rủi ro lắm. Mình lãi hay không là ở lòng tốt của họ”.

Về dự án AntEx, hiện trên mạng xã hội cũng xuất hiện nhiều “nạn nhân” cho biết, họ đã gửi đơn lên cơ quan chức năng vì cho rằng mình bị “lừa đảo” tiền đầu tư và đang chờ xử lý.