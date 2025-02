Ngày 28/2, Công an tỉnh Bắc Ninh tổ chức Lễ công bố các quyết định của Bộ trưởng Công an và Giám đốc Công an tỉnh về mô hình tổ chức bộ máy và công tác cán bộ theo Đề án số 25.

Theo đó, Công an tỉnh Bắc Ninh đã tiến hành giải thể 8 đơn vị công an cấp huyện, 74 đơn vị cấp đội thuộc công an cấp huyện.

Đại tá Bùi Duy Hưng, Giám đốc Công an tỉnh trao Quyết định điều động 8 trưởng công an các huyện, thị xã, thành phố đến nhận công tác và giữ chức vụ trưởng các phòng của Công an tỉnh. Ảnh: T.Thương

Bộ máy mới của Công an tỉnh gồm 26 đơn vị cấp phòng, 121 đơn vị công an cấp xã và 4 đồn công an khu công nghiệp. Sau khi sắp xếp có có 8 lãnh đạo công an các đơn vị, địa phương xin nghỉ công tác hưởng chế độ hưu trí (7 người cấp trưởng phòng và 1 cấp phó trưởng phòng).

8 lãnh đạo công an cấp huyện được điều động giữ chức vụ trưởng các phòng thuộc Công an tỉnh, 36 phó trưởng công an cấp huyện giữ chức vụ phó trưởng các phòng.

Công an tỉnh Bắc Ninh tiếp nhận 5 nhiệm vụ mới từ các sở, ngành, bao gồm: quản lý nhà nước về cơ sở cai nghiện ma túy và quản lý sau cai nghiện ma túy, lý lịch tư pháp, sát hạch và cấp giấy phép lái xe cơ giới đường bộ, an toàn an ninh thông tin mạng.

Cũng trong chiều ngày 28/2, tại trụ sở Công an tỉnh Nam Định đã diễn ra Hội nghị ký bàn giao nhiệm vụ từ các sở về Công an tỉnh.

Công an tỉnh Nam Định tiếp nhận 4 nhiệm vụ mới từ các sở, ngành, bao gồm: Quản lý nhà nước về lý lịch tư pháp, cai nghiện ma túy và quản lý sau cai nghiện ma túy, sát hạch và cấp giấy phép lái xe cơ giới đường bộ, an toàn an ninh thông tin mạng.

Đại tá Nguyễn Hữu Mạnh, Giám đốc Công an tỉnh Nam Định, cho biết công an tỉnh đã nỗ lực hoàn thành việc kiện toàn bộ máy và tiếp nhận nhiệm vụ mới trong thời gian ngắn, đảm bảo hoạt động liên tục.

Giám đốc công an tỉnh nhấn mạnh "tuy công việc tăng, chức năng, nhiệm vụ tăng nhưng biên chế không tăng, mô hình không thay đổi".

Việc kiện toàn bộ máy và tiếp nhận nhiệm vụ mới nhằm nâng cao hiệu quả hoạt động của công an hai tỉnh, đáp ứng yêu cầu đảm bảo an ninh trật tự trong tình hình mới.