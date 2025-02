Ngày 28/2, Công an tỉnh Tiền Giang tổ chức lễ công bố quyết định của Bộ trưởng Công an và Giám đốc Công an tỉnh về công tác cán bộ.

Tại buổi lễ, ban tổ chức công bố quyết định của Giám đốc Công an tỉnh về việc nghỉ công tác hưởng chế độ hưu trí đối với 28 người là trưởng phòng, trưởng công an cấp huyện và phó trưởng phòng, phó trưởng Công an cấp huyện.

Theo đó, có 28 lãnh đạo cấp phòng, cấp huyện tự nguyện xin nghỉ hưu trước tuổi để tạo điều kiện cho công tác tổ chức, sắp xếp cán bộ, tinh gọn tổ chức bộ máy công an tỉnh.

Để sẵn sàng cho công tác vận hành công an hai cấp trên địa bàn tỉnh theo mô hình bộ máy mới, Công an tỉnh Tiền Giang điều động, bố trí gần 1.000 cán bộ chiến sĩ.

Trong đó, trên 400 người được bố trí tại Công an tỉnh và trên 500 người bố trí tại công an cấp xã.

Tại buổi lễ, có 51 người được bổ nhiệm, điều động giữ chức vụ trưởng và phó trưởng các đơn vị nghiệp vụ cấp tỉnh.

Đại tá Nguyễn Văn Nhựt, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Công an tỉnh trao Quyết định cho các đồng chí được điều động giữ chức vụ Trưởng Phòng.

Phát biểu tại buổi lễ, Đại tá Nguyễn Văn Nhựt, Giám đốc Công an tỉnh ghi nhận, đánh giá cao những đóng góp quan trọng, to lớn của các thế hệ Công an cấp huyện đối với sự nghiệp bảo đảm an ninh, trật tự trong thời gian qua.

Giám đốc Công an tỉnh Tiền Giang biểu dương tinh thần đoàn kết, trách nhiệm của chỉ huy, cán bộ, chiến sỹ công an các đơn vị, địa phương trong quá trình sắp xếp tổ chức, bộ máy…