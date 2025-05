Ngày 19/5, Công an thành phố Hà Nội tổ chức chương trình “Thanh niên Công an Thủ đô gương mẫu đi đầu trong đào tạo và làm chủ khoa học công nghệ, vững bước tiến vào kỷ nguyên số”.

Thứ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ Bùi Thế Duy truyền đạt chuyên đề tại chương trình. Ảnh: M.H.

Đại tá Nguyễn Ngọc Quyền, Phó Giám đốc Công an thành phố Hà Nội chủ trì Hội nghị. Chương trình được kết nối trực tuyến đến 42 điểm cầu trong Công an thành phố và được truyền hình trực tiếp trên Fanpage Facebook “Công an thành phố Hà Nội” và “Tuổi trẻ Công an Thủ đô”.

Chương trình “Thanh niên Công an Thủ đô gương mẫu đi đầu trong đào tạo và làm chủ khoa học công nghệ, vững bước tiến vào kỷ nguyên số” được tổ chức với mục tiêu nâng cao nhận thức cho đoàn viên thanh niên công an Thủ đô về vai trò then chốt của khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số và đào tạo, bồi dưỡng nguồn nhân lực trong sự nghiệp bảo vệ an ninh quốc gia, bảo đảm trật tự, an toàn xã hội.

Chương trình còn nhằm khơi dậy khát vọng, tinh thần đổi mới sáng tạo trong đoàn viên thanh niên, thúc đẩy phong trào học tập, nghiên cứu, ứng dụng khoa học công nghệ; trang bị kỹ năng số cơ bản và thiết yếu, giúp đoàn viên tự tin hơn trong xử lý công việc hằng ngày bằng công cụ số; tăng năng suất công tác, đặc biệt trong soạn thảo báo cáo, tổng hợp số liệu, truyền thông nội bộ bằng cách ứng dụng hiệu quả trí tuệ nhân tạo (AI); thay đổi tư duy, chuyển từ tiếp cận hành chính sang số hóa quy trình, nâng hiệu suất công việc....

Đồng thời, chương trình cũng là sự cụ thể hóa Nghị quyết số 57-NQ/TW ngày 22/12/2024 của Bộ Chính trị về “Đột phá phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số quốc gia”, các quan điểm chỉ đạo của Tổng Bí thư Tô Lâm trong nội dung bài viết “Tương lai cho thế hệ vươn mình” và về học tập suốt đời và hưởng ứng triển khai phong trào “Bình dân học vụ số”…

Đoàn viên, thanh niên Công an thành phố Hà Nội theo dõi các chuyên đề tại chương trình. Ảnh: M.H.

Phát biểu khai mạc chương trình, Đại tá Nguyễn Ngọc Quyền, Phó Giám đốc Công an thành phố Hà Nội, khẳng định: Những tiến bộ như trí tuệ nhân tạo, phân tích dữ liệu lớn, công nghệ số… không còn là “của tương lai”, mà là công cụ phải có hôm nay để nâng cao hiệu quả công tác, phục vụ Nhân dân tốt hơn và xây dựng lực lượng công an Thủ đô cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại.

Thực tế này đặt ra yêu cầu mỗi đoàn viên, thanh niên cần xác định rõ vai trò, trách nhiệm của mình, không ngừng nâng cao nhận thức, đổi mới tư duy, phát triển kỹ năng số, tích cực học tập, rèn luyện, chủ động tiếp cận tri thức mới, sẵn sàng thích ứng với yêu cầu ngày càng cao của công tác công an trong thời đại số.

Đồng thời, cần phát huy tinh thần xung kích, sáng tạo, nhân rộng các mô hình hiệu quả, sáng kiến thiết thực ứng dụng công nghệ vào nhiệm vụ công tác chuyên môn, để mỗi đoàn viên, thanh niên thực sự trở thành “kỹ sư số” trên mặt trận bảo đảm an ninh, trật tự.

Tại chương trình, PGS.TS Bùi Thế Duy, Thứ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ trực tiếp truyền đạt nội dung của Chuyên đề “Nâng cao nhận thức, đổi mới tư duy, xác định quyết tâm chính trị mạnh mẽ, quyết liệt, tạo xung lực mới, khí thế mới về phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số quốc gia trong thanh niên Công an Thủ đô”.

Tiến sĩ Trần Nguyên Các, chuyên gia cao cấp chuyển đổi số, Học viện Công nghệ Bưu chính Viễn thông truyền đạt nội dung của Chuyên đề “Giải pháp ứng dụng trí tuệ nhân tạo AI trong công tác truyền thông pháp luật của lực lượng Công an Thủ đô”.

Cũng trong chương trình, Công an thành phố Hà Nội phối hợp với Trung tâm Đổi mới sáng tạo, trường Công nghệ thông tin và Truyền thông - Đại học Bách khoa Hà Nội và các đơn vị liên quan triển khai khóa học trực tuyến đào tạo kỹ năng số, chuyển đổi số và ứng dụng trí tuệ nhân tạo (AI) trong công tác của lực lượng Công an Thủ đô trên nền tảng “Bình dân học vụ số” quốc gia.

Theo Kế hoạch, khóa học trực tuyến được diễn ra từ ngày 01/6/2025 và đến ngày 15/6/2025, học viên là đoàn viên thanh niên các đơn vị cấp Phòng, Công an cấp xã. Khóa học bao gồm 4 chuyên đề: Chuyên đề 1: Tổng quan về Chuyển đổi số và Kỹ năng số cơ bản; Chuyên đề 2: Kỹ năng An toàn thông tin và Bảo vệ dữ liệu; Chuyên đề 3: Giới thiệu Trí tuệ nhân tạo (AI) và Kỹ thuật Prompt cơ bản; Chuyên đề 4: Ứng dụng AI trong sáng tạo và xử lý hình ảnh, video cơ bản.

Kết luận bế mạc, Đại tá Nguyễn Ngọc Quyền, Phó Giám đốc Công an thành phố Hà Nội ghi nhận, đánh giá cao sự chủ động, tích cực của các đơn vị trong tham mưu triển khai chương trình, đồng thời yêu cầu mỗi đoàn viên, thanh niên Công an Thủ đô cần tiếp tục lan tỏa tinh thần học để làm chủ tri thức - công nghệ, học để phục vụ Nhân dân, phụng sự Tổ quốc và học để hoàn thiện bản thân, sẵn sàng nhận và hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao, thực sự trở thành lực lượng nòng cốt, tiên phong trong quá trình chuyển đổi số, đổi mới sáng tạo và ứng dụng khoa học công nghệ vào mọi mặt công tác công an.