Sau vụ việc Trung tâm Thông tin tín dụng quốc gia (CIC) gặp sự cố lộ dữ liệu cá nhân, Công an TPHCM phát đi cảnh báo khẩn về các thủ đoạn lừa đảo mới.
Ngày 12/9, Phòng Cảnh sát hình sự, Công an TPHCM phát đi thông tin cho biết, việc lộ thông tin cá nhân từ hệ thống CIC để lại hệ lụy. Đây là nguồn dữ liệu có thể bị các đối tượng lợi dụng nhằm thực hiện các thủ đoạn lừa đảo ngày càng tinh vi.
Theo phân tích của lực lượng chức năng, thời gian tới, người dân có thể sẽ gặp phải các hình thức lừa đảo sau:
Giả mạo ngân hàng, CIC, cơ quan nhà nước: Gọi điện, nhắn tin với đầy đủ họ tên, số CCCD, số tài khoản để thông báo “nợ xấu”, “xác minh thông tin”, dụ nạn nhân cung cấp mật khẩu, OTP;
Dịch vụ xóa nợ giả, nâng hạn mức thẻ: Nhắm vào sinh viên, công nhân đang có nhu cầu vay tiền nhanh;
Giả danh người thân, lãnh đạo: Lợi dụng thông tin cá nhân chi tiết để yêu cầu chuyển tiền gấp;
Đe dọa pháp lý: Tự xưng Công an, Viện kiểm sát, Tòa án, ép chuyển tiền vào “tài khoản an toàn”;
Spam SMS, Zalo, Email chứa link độc hại: Dẫn dụ người dùng bấm vào để đánh cắp thêm dữ liệu.
Theo Công an TPHCM, những đối tượng có thể bị nhắm đến qua các chiêu trò lừa đảo này gồm: Sinh viên, công nhân, viên chức, người lớn tuổi.
Để phòng tránh, Công an TPHCM khuyến nghị người dân cần nâng cao cảnh giác và thực hiện các biện pháp sau:
Tuyệt đối không cung cấp mật khẩu, OTP qua điện thoại, tin nhắn, email;
Không bấm vào đường link lạ; chỉ đăng nhập ứng dụng, website chính thức của ngân hàng;
Kiểm chứng thông tin qua hotline hoặc đến trực tiếp ngân hàng, cơ quan chức năng;
Không chuyển tiền “xác minh” vào tài khoản không rõ ràng;
Sinh viên, công nhân cần cảnh giác với quảng cáo “xóa nợ CIC”, “vay nhanh lãi suất 0%”;
Gia đình nên thường xuyên nhắc nhở, hướng dẫn người lớn tuổi cách nhận biết cuộc gọi, tin nhắn lừa đảo.
Phòng Cảnh sát hình sự nhấn mạnh: "Mỗi người dân cần nâng cao cảnh giác, cập nhật cảnh báo từ lực lượng công an, ngân hàng và báo chí chính thống để bảo vệ tài sản và an toàn cá nhân”.
Ngày 11/9, Trung tâm Ứng cứu khẩn cấp không gian mạng Việt Nam (VNCERT) thông báo về sự cố lộ dữ liệu cá nhân của Trung tâm Thông tin tín dụng quốc gia (CIC).
Cụ thể, ngày 10/9, VNCERT nhận được báo cáo sự cố an ninh mạng và dấu hiệu vi phạm dữ liệu cá nhân xảy ra tại CIC.
Ngay sau khi tiếp nhận thông tin, Cục An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao (Bộ Công an) đã chỉ đạo VNCERT chủ trì phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ điều phối các doanh nghiệp cung cấp dịch vụ an toàn thông tin mạng (Viettel, VNPT, NCS), CIC, đơn vị chức năng của Ngân hàng Nhà nước xác minh thông tin về sự cố, triển khai các biện pháp nghiệp vụ, kĩ thuật ứng phó sự cố, tăng cường các giải pháp bảo đảm an ninh mạng, thu thập dữ liệu, chứng cứ để xử lý theo quy định của pháp luật.
Kết quả xác minh ban đầu cho thấy dấu hiệu hoạt động tấn công, xâm nhập của tội phạm mạng để đánh cắp dữ liệu cá nhân. Số lượng dữ liệu bị chiếm đoạt trái phép đang được tiếp tục thống kê, làm rõ.
Đại diện Hiệp hội An ninh mạng quốc gia khẳng định, người dân không cần thiết phải thực hiện các biện pháp như khóa thẻ, khóa tài khoản, đổi mã CVC/CVV hay thay đổi mật khẩu chỉ vì lo ngại dựa trên các thông tin không chính thức trên mạng.