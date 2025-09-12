Ngày 12/9, Phòng Cảnh sát hình sự, Công an TPHCM phát đi thông tin cho biết, việc lộ thông tin cá nhân từ hệ thống CIC để lại hệ lụy. Đây là nguồn dữ liệu có thể bị các đối tượng lợi dụng nhằm thực hiện các thủ đoạn lừa đảo ngày càng tinh vi.

Công an cảnh báo về nguy cơ gia tăng các hoạt động lừa đảo sau vụ CIC gặp sự cố lộ dữ liệu. Ảnh: CA

Theo phân tích của lực lượng chức năng, thời gian tới, người dân có thể sẽ gặp phải các hình thức lừa đảo sau:

Giả mạo ngân hàng, CIC, cơ quan nhà nước: Gọi điện, nhắn tin với đầy đủ họ tên, số CCCD, số tài khoản để thông báo “nợ xấu”, “xác minh thông tin”, dụ nạn nhân cung cấp mật khẩu, OTP;

Dịch vụ xóa nợ giả, nâng hạn mức thẻ: Nhắm vào sinh viên, công nhân đang có nhu cầu vay tiền nhanh;

Giả danh người thân, lãnh đạo: Lợi dụng thông tin cá nhân chi tiết để yêu cầu chuyển tiền gấp;

Đe dọa pháp lý: Tự xưng Công an, Viện kiểm sát, Tòa án, ép chuyển tiền vào “tài khoản an toàn”;

Spam SMS, Zalo, Email chứa link độc hại: Dẫn dụ người dùng bấm vào để đánh cắp thêm dữ liệu.

Theo Công an TPHCM, những đối tượng có thể bị nhắm đến qua các chiêu trò lừa đảo này gồm: Sinh viên, công nhân, viên chức, người lớn tuổi.

Để phòng tránh, Công an TPHCM khuyến nghị người dân cần nâng cao cảnh giác và thực hiện các biện pháp sau:

Tuyệt đối không cung cấp mật khẩu, OTP qua điện thoại, tin nhắn, email;

Không bấm vào đường link lạ; chỉ đăng nhập ứng dụng, website chính thức của ngân hàng;

Kiểm chứng thông tin qua hotline hoặc đến trực tiếp ngân hàng, cơ quan chức năng;

Không chuyển tiền “xác minh” vào tài khoản không rõ ràng;

Sinh viên, công nhân cần cảnh giác với quảng cáo “xóa nợ CIC”, “vay nhanh lãi suất 0%”;

Gia đình nên thường xuyên nhắc nhở, hướng dẫn người lớn tuổi cách nhận biết cuộc gọi, tin nhắn lừa đảo.

Phòng Cảnh sát hình sự nhấn mạnh: "Mỗi người dân cần nâng cao cảnh giác, cập nhật cảnh báo từ lực lượng công an, ngân hàng và báo chí chính thống để bảo vệ tài sản và an toàn cá nhân”.