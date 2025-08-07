Hôm nay (7/8) Phòng CSGT, Công an TPHCM phát đi cảnh báo về thủ đoạn lừa đảo mới liên quan nộp phạt vi phạm giao thông qua Cổng Dịch vụ công Quốc gia giả mạo.

Theo đó, các đối tượng lừa đảo đã xây dựng giao diện Cổng Dịch vụ công Quốc gia “giả” với tên miền truy cập gần giống với Cổng Dịch vụ công Quốc gia thật. Đồng thời, chúng còn giả Tổng đài của Dịch vụ công Quốc gia gửi tin nhắn cho người dân.

Các đối tượng sử dụng số điện thoại ẩn danh đặt tên “18001096” mạo danh lực lượng CSGT để nhắn tin đến người dân với nội dung: “Cảnh sát giao thông Việt Nam: Hiện tại, bạn đang có một khoản tiền phạt chưa thanh toán trong tài khoản. Vui lòng thanh toán khoản phí này càng sớm càng tốt để tránh những bất tiện không đáng có. Để biết thêm thông tin, vui lòng truy cập: https://dichvucongs.top/vn”.

Các đối tượng tạo giao diện giả mạo, thông báo vi phạm để dẫn dụ người dân thanh toán và mục đích là để chiếm đoạt tài sản. Ảnh: Phòng CSGT

Nghĩ là vi phạm bị thông báo nộp phạt, người dân nhấp vào đường link trong tin nhắn. Khi đó, giao diện hiện ra là “Cổng dịch công quốc gia” giả mạo, có hình thức rất bài bản, tinh vi như thật.

Trên giao diện đó sẽ xuất hiện "Thông tin thanh toán" với các trường thông tin như: Mô tả hành vi vi phạm, ngày hết hạn; số hóa đơn, số tiền phạt và nút thanh toán.

Khi người dân thực hiện thanh toán thì tài khoản sẽ hao hụt, bị những kẻ lừa đảo chiếm đoạt. Thậm chí, với việc thực hiện các thao tác theo hướng dẫn trên đường link giả mạo Cổng Dịch vụ công Quốc gia, người dân có thể bị các đối tượng đánh cắp thông tin cá nhân, tài khoản ngân hàng để thực hiện mục đích chiếm đoạt tài sản.

Theo Phòng CSGT, các đối tượng tội phạm thực hiện hành vi rất tinh vi, bài bản, có nghiên cứu, khiến người dân dễ lầm tưởng, ngộ nhận. Nhưng nếu tinh ý sẽ nhận thấy câu từ mô tả hành vi vi phạm rất ngô nghê không theo Luật Trật tự, an toàn giao thông và mức xử phạt không đúng theo Nghị định 168/2024/NĐ-CP quy định xử phạt vi phạm hành chính về trật tự, an toàn giao thông trong lĩnh vực giao thông đường bộ; trừ điểm, phục hồi điểm giấy phép lái xe.

Từ việc nhận diện về chiêu thức lừa đảo này, Phòng CSGT, Công an TPHCM khuyến cáo người dân:

Các đơn vị CSGT không gọi điện thoại, nhắn tin thông báo vi phạm trật tự ATGT, không yêu cầu người vi phạm chuyển tiền nộp phạt vào bất kỳ tài khoản nào. Do đó, mọi trường hợp nhắn tin hoặc gọi điện thông báo lỗi vi phạm trật tự ATGT tới người dân đều là giả mạo, có dấu hiệu lừa đảo.

Tin nhắn chuẩn về Quyết định xử phạt vi phạm hành chính gửi đến cho người dân có tên “CongDVCQG” và người dân có thể tra cứu và nộp phạt trực tuyến qua Cổng Dịch vụ công Quốc gia: https://dichvucong.gov.vn/nopphatvphc hoặc gọi đến tổng đài 18001096 để được hỗ trợ.

Người dân cần nâng cao tinh thần cảnh giác đối với các chiêu thức lừa đảo, cảnh giác với các tin nhắn giả mạo yêu cầu đóng phạt giao thông. Người dân quán triệt là không cung cấp, chia sẻ thông tin cá nhân, lai lịch, số CCCD, số điện thoại, thông tin tài khoản ngân hàng, thẻ tín dụng (tên người dùng, mật khẩu đăng nhập, mã xác thực OTP, địa chỉ email) cho bất kỳ ai.

Nếu phát hiện dấu hiệu lừa đảo, người dân không thực hiện theo các yêu cầu của kẻ gian và trình báo ngay với cơ quan công an nơi gần nhất để được hỗ trợ.