Công an TPHCM hôm nay (21/1) tổ chức lễ công bố quyết định của Bộ trưởng Bộ Công an hợp nhất Phòng Cảnh sát bảo vệ và Trung đoàn Cảnh sát cơ động (CSCĐ) thành Phòng CSCĐ; quyết định của Giám đốc Công an TPHCM triển khai tổ chức bộ máy của Phòng CSCĐ và các quyết định về công tác cán bộ.

Trung tướng Lê Hồng Nam trao các quyết định và tặng hoa cho lãnh đạo Phòng CSCĐ. Ảnh: Công an TPHCM

Theo đó, Đại tá Nguyễn Thành Nguyên - Trung đoàn trưởng Trung đoàn CSCĐ - được điều động giữ chức vụ Trưởng phòng Phòng CSCĐ.

Trung tướng Lê Hồng Nam phát biểu tại buổi lễ. Ảnh: Công an TPHCM

Trung tướng Lê Hồng Nam - Giám đốc Công an TPHCM - nhấn mạnh việc hợp nhất này thể hiện quyết tâm, sự tiên phong và quyết liệt của Đảng ủy Công an Trung ương trong việc thực hiện chủ trương, Nghị quyết của Đảng, Nhà nước về kiện toàn tổ chức bộ máy; góp phần xây dựng lực lượng CAND thật sự trong sạch, vững mạnh, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại, hoạt động hiệu lực, hiệu quả; xây dựng lực lượng CSCĐ cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ bảo vệ an ninh quốc gia, bảo đảm trật tự an toàn xã hội trong tình hình mới.