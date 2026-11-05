Theo Thượng tướng Nguyễn Văn Gấu, Bộ Quốc phòng sẽ xây nhà khách khoảng 60 phòng để đón thân nhân các liệt sĩ chưa xác định được danh tính đến thắp hương.

Sáng 5/11, Quân khu 7 tổ chức hội nghị tổng kết công tác tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ còn thiếu thông tin năm 2026; sơ kết giai đoạn 1 Chiến dịch 500 ngày đêm đẩy mạnh tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ.

Phát biểu chỉ đạo, Thượng tướng Nguyễn Văn Gấu, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng cho biết chiến dịch đã bước sang ngày thứ 235 (tính từ 15/3) và đạt nhiều kết quả quan trọng.

Thượng tướng Nguyễn Văn Gấu, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng phát biểu chị đạo tại hội nghị. Ảnh: Phước Sáng

Theo Thứ trưởng, công tác tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ được triển khai từ sau ngày thống nhất đất nước năm 1975. Việc gọi là “chiến dịch” nhằm tạo động lực, thúc đẩy thực hiện nhiệm vụ. Trong giai đoạn 1975-2025, cả nước đã tìm kiếm, quy tập hơn 1 triệu hài cốt liệt sĩ đưa vào các nghĩa trang.

Tính đến ngày 5/11, sau gần 50% thời gian chiến dịch, cả nước đã tìm kiếm, quy tập 4.272 hài cốt liệt sĩ, đạt 61,03% chỉ tiêu. Công tác rà phá bom mìn hoàn thành hơn 20.235ha, đạt 91,56%; riêng vùng lõi Vị Xuyên (tỉnh Tuyên Quang) đã hoàn thành rà phá để phục vụ tìm kiếm. Cả 34 tỉnh, thành đã hoàn thành lấy mẫu hài cốt liệt sĩ, nhiều địa phương hoàn thành trước một năm.

Thượng tướng Nguyễn Văn Gấu cho biết, nhiều địa phương vượt chỉ tiêu tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ. TPHCM được giao chỉ tiêu 200 hài cốt nhưng đã tìm kiếm được gần 1.000; Tây Ninh đạt 98,8%, Đồng Nai đạt 86,5%. Trong khi đó, Lâm Đồng mới đạt 21,3%. Thứ trưởng đề nghị lãnh đạo các địa phương tập trung tháo gỡ khó khăn, phấn đấu hoàn thành nhiệm vụ.

Toàn cảnh hội nghị sáng 5/11. Ảnh: Phước Sáng

Về công tác lưu trữ mẫu hài cốt phục vụ giám định ADN liệt sĩ, trong 145 ngày, Bộ Quốc phòng đã sửa chữa kho tại Kho 708 (Thanh Trì, Hà Nội), đủ sức lưu trữ 110.000 mẫu hài cốt liệt sĩ, đáp ứng tiêu chuẩn quốc tế. Bộ đang xây dựng thêm kho, dự kiến đến ngày 30/4/2027 nâng khả năng lưu trữ lâu dài lên khoảng 300.000 mẫu.

Khi kho mới hoàn thành, các mẫu hài cốt liệt sĩ đang được Bộ Công an, Bộ Y tế và Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam lưu giữ sẽ được tập trung về đây. Bộ trưởng Bộ Quốc phòng cũng chỉ đạo xây dựng nhà khách khoảng 60 phòng, phục vụ thân nhân các liệt sĩ chưa xác định được danh tính đến thắp hương.

Nơi nào lãnh đạo quan tâm, nơi đó công tác tốt

Nhấn mạnh vai trò của người đứng đầu, lãnh đạo Bộ Quốc phòng nói: “Nơi nào lãnh đạo địa phương quan tâm thì nơi đó công tác tốt”. Theo ông, sự quan tâm của lãnh đạo sẽ tạo điều kiện đầu tư nhân lực, cơ sở vật chất. Đây là nhiệm vụ của cả hệ thống chính trị, trong đó Quân đội giữ vai trò nòng cốt.

Về nhiệm vụ thời gian tới, Thứ trưởng xác định những tháng cuối năm 2026 và năm 2027 là giai đoạn quyết định để hoàn thành chỉ tiêu, hướng tới kỷ niệm 80 năm Ngày Thương binh - Liệt sĩ.

Ông đề nghị Quân khu 7 thực hiện phương châm “dễ làm trước, làm đến đâu chắc đến đó, chuyển trọng tâm tìm kiếm vào địa bàn trong nước”; đồng thời chủ động thu thập thông tin từ cơ sở đối với địa bàn Campuchia.

Thiếu tướng Trần Chí Tâm, Phó Chính ủy Quân khu 7 phát biểu tiếp thu chỉ đạo của lãnh đạo Bộ Quốc phòng. Ảnh: Phước Sáng

Thứ trưởng yêu cầu Bí thư cấp ủy, người đứng đầu cơ quan, đơn vị trực tiếp lãnh đạo, huy động cả hệ thống chính trị tham gia, đưa nhiệm vụ tìm kiếm hài cốt liệt sĩ vào chương trình công tác hằng tuần, hàng tháng.

Cùng với đó, các đơn vị cần đẩy mạnh tuyên truyền, vận động những người từng tham chiến hoặc chứng kiến cung cấp thông tin về nơi an táng bộ đội Việt Nam; rà soát kế hoạch giai đoạn 2 và năm 2027 sát thực tế; xác minh, bổ sung thông tin liệt sĩ tại các nghĩa trang; tăng cường kiểm tra, khen thưởng và phối hợp tu bổ các công trình ghi công liệt sĩ.

Thứ trưởng cũng ghi nhận mục tiêu hoàn thành chỉ tiêu giai đoạn 2026-2030 của Quân khu 7, đồng thời lưu ý những khó khăn, nguy hiểm mà các đội quy tập phải đối mặt tại vùng sâu, vùng xa, biên giới, hải đảo và Campuchia, nhất là nguy cơ bom mìn còn sót lại.

“Các địa phương cần thường xuyên quan tâm, thăm hỏi, động viên lực lượng trực tiếp thực hiện nhiệm vụ tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ, nhất là những nơi điều kiện công tác còn nhiều khó khăn, nguy hiểm" - Thứ trưởng Bộ Quốc phòng nhấn mạnh.

Tại hội nghị, Quân khu 7 trao khen thưởng cho 24 tập thể, 44 cá nhân thuộc các cơ quan, đơn vị, địa phương trong lực lượng vũ trang Quân khu và 23 tập thể, 44 cá nhân thuộc các cơ quan báo chí Trung ương, địa phương trong và ngoài quân đội. Ảnh: Phước Sáng

Quân khu 7 tiếp tục tập trung tìm kiếm hài cốt liệt sĩ tại các địa bàn trọng điểm Tại hội nghị sơ, Quân khu 7 yêu cầu các địa phương tháo gỡ khó khăn, tập trung tìm kiếm hài cốt liệt sĩ tại những địa bàn trọng điểm trong giai đoạn 2. Thiếu tướng Trần Chí Tâm, Phó Chính ủy Quân khu 7, cho biết tại Campuchia, từ ngày 4/9 đến nay, các Đội K73 và K72 quy tập được 87-93 hài cốt liệt sĩ, trong khi Đội K70 tìm thấy 47 hài cốt. Tại Tây Ninh, dù có nhiều thông tin về mộ liệt sĩ, các lực lượng tìm kiếm từ ngày 4/9 đến nay vẫn chưa phát hiện hài cốt nào. Phó Chính ủy Quân khu 7 đề nghị các đơn vị làm rõ nguyên nhân, nâng cao hiệu quả tìm kiếm, nhất là tại những địa bàn có nhiều thông tin nhưng kết quả còn hạn chế. Giai đoạn 2 sẽ tập trung vào mùa khô tại các khu vực trọng điểm như sân bay Tân Sơn Nhất, sân bay Biên Hòa, sân bay Long Khánh, Bệnh viện K76A, K76B và một số địa bàn thuộc TPHCM, Đồng Nai, Tây Ninh, Lâm Đồng. Báo cáo công tác thực hiện chiến dịch 500 ngày đêm, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Tây Ninh Phạm Tấn Hòa cho biết địa phương còn khoảng 6.535 hài cốt liệt sĩ cần tìm kiếm, quy tập. Từ đầu năm 2026, tỉnh tổ chức 32 đợt khảo sát tại 14 vị trí, trên diện tích khoảng 35.000m² nhưng kết quả còn hạn chế. Riêng khu vực trận đánh Suối Dây - Đồng Rùm, lực lượng chức năng đào tìm liên tục 28 ngày, mở rộng khảo sát 123.000m² nhưng chưa phát hiện hài cốt. Trong khi đó, Đồng Nai đã quy tập 243 hài cốt liệt sĩ tính đến ngày 28/10, vượt chỉ tiêu giai đoạn 1 và đạt 65% mục tiêu 400 hài cốt của chiến dịch. Địa phương đang đổi mới phương thức tìm kiếm, kết hợp hồ sơ, bản đồ và nhân chứng lịch sử để xác minh thông tin. Tại TPHCM, Đại tá Nguyễn Đình Chuẩn, Phó Chính ủy Bộ Tư lệnh thành phố, cho biết địa phương còn hơn 10.000 hài cốt liệt sĩ chưa được tìm kiếm, quy tập. Riêng tại công viên Lê Thị Riêng, đến ngày 4/11, lực lượng chức năng đã tìm thấy 952 hài cốt liệt sĩ, trong đó 731 hài cốt đã được truy điệu, an táng. Thời gian tới, TPHCM dự kiến phối hợp Quân khu 7 khảo sát lại khu vực sân bay Tân Sơn Nhất trên cơ sở những tư liệu mới tiếp cận từ Mỹ, kết hợp ứng dụng công nghệ để xác định vị trí tìm kiếm.

Đại tướng Phan Văn Giang yêu cầu tăng tốc tìm kiếm hài cốt liệt sĩ tại Đồng Nai Đại tướng Phan Văn Giang, Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng yêu cầu Quân khu 7 và TP Đồng Nai huy động tối đa nguồn lực để đẩy nhanh tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ.