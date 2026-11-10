Dù đã ở tuổi gần 80, vợ chồng ông Y, bà Khanh (Đắk Lắk) vẫn đau đáu mong tìm được hài cốt hai người anh trai hy sinh trong kháng chiến chống Mỹ. Hơn 40 năm qua, ông bà đã hàng chục lần thuê người đào đất tìm kiếm nhưng đến nay vẫn chưa có kết quả.

Ngày 10/11, Công an tỉnh Đắk Lắk tổ chức thu nhận mẫu sinh phẩm ADN thân nhân liệt sĩ chưa xác định được danh tính đợt 2 trên địa bàn tỉnh. Đợt này có 1.674 thân nhân tham gia, riêng Công an tỉnh thu nhận mẫu của 350 người.

Tại buổi thu nhận, nhiều người xúc động khi chứng kiến vợ chồng ông Trương Văn Y (SN 1950) và bà Nguyễn Thị Khanh (SN 1951, cùng trú xã Hòa Phú) chở nhau bằng xe máy đến lấy mẫu ADN, với hy vọng tìm được hài cốt hai người anh trai.

Ông Y cho biết, anh trai ông là liệt sĩ Trương Văn Tơ (SN 1947), hy sinh năm 1970 tại khu vực xã Dray Bhăng khi đang là Trung đội trưởng.

Vợ chồng ông Y, bà Khanh tại buổi thu nhận mẫu sinh phẩm. Ảnh: Hải Dương

Trong khi đó, anh trai bà Khanh là liệt sĩ Nguyễn Tấn Thu (SN 1943), thuộc lực lượng An ninh vũ trang, hy sinh năm 1971 tại khu vực Km47, quốc lộ 26, thuộc địa bàn xã Ea Kar.

Hai ông bà kết hôn năm 1970. Thời điểm hai người anh hy sinh, chiến tranh ác liệt nên gia đình chưa thể tổ chức tìm kiếm. Đến năm 1985, vợ chồng ông Y bắt đầu hành trình đi tìm hài cốt người thân.

"Mỗi khi nghe có thông tin, vợ chồng tôi lại chở nhau bằng xe máy đến nơi, nhờ anh em họ hàng cùng đi đào xới. Từ năm 1985 đến nay, chúng tôi đã hàng chục lần thuê người tìm kiếm, đào đất nhưng vẫn chưa có kết quả", ông Y ngậm ngùi kể.

Bà Khanh cho biết, ở lần thu nhận mẫu trước, hai vợ chồng không thể tham gia do bận đi Đà Nẵng. Lần này, ngay khi nhận được thông tin, ông bà mong ngóng từng ngày để được lấy mẫu ADN.

"Nay hai vợ chồng đã gần 80 tuổi, chúng tôi mong sớm tìm được hài cốt hai anh. Nếu tìm thấy, gia đình sẽ xin chính quyền đưa các anh về gần nhà để tiện hương khói", bà Khanh chia sẻ.

Bà Khanh mong sớm tìm được hài cốt hai người anh để đưa về gần gia đình, tiện hương khói. Ảnh: Hải Dương

Mỗi mẫu sinh phẩm là một niềm hy vọng

Đại tá Trần Bình Hưng, Phó Giám đốc Công an tỉnh Đắk Lắk, cho biết thời gian qua, Công an tỉnh đã tham mưu UBND tỉnh và chỉ đạo công an các đơn vị, địa phương phối hợp với Sở Nội vụ, UBND các xã, phường rà soát, thu thập thông tin thân nhân liệt sĩ. Lực lượng chức năng trực tiếp đến từng gia đình hướng dẫn, giải thích về việc lấy mẫu sinh phẩm, tạo sự đồng thuận trong nhân dân.

Theo Đại tá Hưng, quá trình thu nhận mẫu được thực hiện thận trọng, tỉ mỉ bởi mỗi thông tin, mẫu sinh phẩm đều gắn với niềm hy vọng tìm lại người thân của các gia đình sau nhiều năm chờ đợi.

Đến nay, toàn tỉnh Đắk Lắk đã khảo sát, thu thập thông tin của 12.308 liệt sĩ. Trong đó, 6.850 trường hợp đã xác định được danh tính, còn 5.458 trường hợp chưa xác định được thông tin.

Đại tá Trần Bình Hưng (phải) thăm hỏi thân nhân liệt sĩ. Ảnh: Hải Dương

Song song với việc thu nhận mẫu ADN, tỉnh Đắk Lắk đang triển khai "Chiến dịch 500 ngày đêm thực hiện tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ".

Tính đến nay, Đội K51 thuộc Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Đắk Lắk đã phối hợp với các đơn vị, địa phương quy tập được 60 hài cốt liệt sĩ trên địa bàn tỉnh và từ nước bạn Campuchia.