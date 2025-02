Chiều nay (27/2) Công an TPHCM phối hợp cùng các sở ngành như LĐTB-XH, Tư pháp, GTVT và TT&TT tổ chức chuyển giao, tiếp nhận nhiệm vụ quản lý Nhà nước về cai nghiện ma túy và quản lý sau cai nghiện; quản lý lý lịch tư pháp và thực hiện nhiệm vụ công cấp Phiếu lý lịch tư pháp; quản lý sát hạch, cấp giấy phép lái xe cơ giới đường bộ; quản lý an toàn, an ninh mạng.

Các bên đã tổ chức ký kết biên bản chuyển giao, tiếp nhận nhiệm vụ trên theo chỉ đạo của Trung ương, Bộ Công an và UBND TPHCM.

Công an TPHCM cùng các sở, ngành ký kết biên bản bàn giao - tiếp nhận. Ảnh: Công an TPHCM

Phát biểu tại buổi lễ, Trung tướng Lê Hồng Nam, Giám đốc Công an TPHCM nhấn mạnh, đây là trách nhiệm lớn lao của Công an TPHCM để đơn vị tiếp tục duy trì, phát huy những kết quả tích cực mà các sở, ban, ngành của TPHCM đã thực hiện trong thời gian qua.

Trung tướng Lê Hồng Nam, Giám đốc Công an TPHCM. Ảnh: Công an TPHCM

Ông Nam đề nghị các đơn vị của Công an TP nỗ lực, trách nhiệm trong việc phối hợp các sở, ngành để tiếp nhận, triển khai thực hiện có hiệu quả ngay từ ngày đầu; thực hiện chặt chẽ, bài bản, khoa học, thận trọng đảm bảo mô hình tổ chức bộ máy mới được vận hành hiệu lực, hiệu quả đáp ứng yêu cầu.

Giám đốc Công an đề nghị các sở, ngành có chỉ đạo, phân công các phòng ban chức năng phối hợp với Công an TP tiếp tục hỗ trợ công an trong công tác bàn giao, tiếp nhận, tổ chức hoạt động.

“Tuyệt đối không để ngắt quãng công việc, ảnh hưởng đến chất lượng phục vụ nhân dân, doanh nghiệp”, Trung tướng Lê Hồng Nam nói rõ.