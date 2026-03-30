Mới đây, mạng xã hội lan truyền các đoạn clip ghi lại cảnh một nam thanh niên liên tục chửi bới, lao vào hành hung người đàn ông lớn tuổi đang ngồi trên giường.

Thanh niên này dùng tay đánh, đấm thẳng mặt người đàn ông, thậm chí cầm đồ đạc trong nhà như ghế nhựa để đe dọa.

Theo nội dung clip, nam thanh niên nhiều lần bạo hành người cậu ruột đang bệnh trước sự chứng kiến của người thân. Ảnh cắt từ clip

Các đoạn clip cho thấy, mỗi khi xảy ra bạo lực, có những người lớn tuổi tại nhà can ngăn, nhưng thanh niên vẫn giữ thái độ hung hăng, chửi bới nặng nề. Nạn nhân được xác định là cậu ruột của nam thanh niên, bị tai biến nặng.

Theo xác minh ban đầu, các clip ghi lại sự việc xảy ra tại một gia đình ở đường Đoàn Văn Bơ, phường Khánh Hội, vào những ngày khác nhau, kéo dài trong nhiều tháng từ cuối năm 2025 đến đầu năm 2026.

Ngay sau khi clip lan truyền trên mạng xã hội, Công an phường Khánh Hội đã vào cuộc mời nam thanh niên nói trên và những người liên quan đến làm việc.

Theo một số người hàng xóm, thanh niên trong clip có dấu hiệu tinh thần không bình thường, từng nhiều lần bạo hành, chửi bới người nhà nhưng người xung quanh không dám can thiệp.