Hôm nay (28/3), Công an phường Phú Lợi (TPHCM) đang tạm giữ 3 người liên quan đến vụ việc ẩu đả, đập phá ô tô trước quán nhậu để điều tra, làm rõ về hành vi gây rối trật tự công cộng.

Trong số những người bị công an tạm giữ, có hai nam và một nữ. Hiện cơ quan công an chưa thông tin về danh tính của những người này.

Lực lượng chức năng có mặt tại hiện trường để giải quyết vụ việc.

Theo thông tin ban đầu, vào tối 27/3, trong lúc đôi nam nữ đang ăn uống tại quán ăn trên đường 30/4 (phường Phú Lợi, TPHCM) thì một người phụ nữ xuất hiện và tiến đến nói chuyện.

Tại đây, hai bên xảy ra mâu thuẫn cự cãi, sau đó có hành vi ẩu đả nhưng được những người trong quán can ngăn.

Chưa dừng lại, người phụ nữ này đã cùng một thanh niên khác đập bể cửa kính ô tô do đôi nam nữ sử dụng đậu phía đối diện quán ăn.

Lực lượng công an phường Phú Lợi sau đó có mặt tại hiện trường để giải quyết, mời những người liên quan về trụ sở làm việc.

Cơ quan công an sau đó tạm giữ đối với 3 người liên quan để tiếp tục điều tra, xử lý.

Theo một số nguồn tin, sự việc xuất phát từ mâu thuẫn tình cảm. Vào thời điểm trên, do phát hiện bạn trai đi ăn tối cùng người khác nên người phụ nữ ghen tuông, sau đó rủ thêm người đến quán để nói chuyện thì xảy ra ẩu đả.