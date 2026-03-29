Hôm nay (29/3), Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TPHCM đang phối hợp với các đơn vị liên quan điều tra vụ án mạng khiến một nam công nhân tử vong, đồng thời tạm giữ hình sự 3 nghi phạm liên quan.

Theo đó, các nghi phạm bị tạm giữ gồm: Nguyễn Hoài L. (21 tuổi), Võ Hoàng T. (23 tuổi) và Nguyễn Trọng N. (21 tuổi, cùng quê Cà Mau).

Trước đó, tối 27/3, anh H.C.N. (21 tuổi, quê Cà Mau), đồng nghiệp cùng công ty tại phường Thới Hòa (TPHCM) với các nghi phạm, đang chạy xe máy điện về nhà trên đường N6 (phường Thới Hòa). Khi vừa qua cầu DA11, anh bất ngờ bị một nhóm người chặn đường hành hung.

Phát hiện sự việc, cậu ruột của anh N. chạy lại can ngăn. Tuy nhiên, trong lúc ẩu đả anh N. bị một thanh niên trong nhóm dùng hung khí đâm tử vong. Sau khi gây án, các đối tượng lên xe bỏ trốn khỏi hiện trường.

Qua truy xét, công an đã xác định được các nghi phạm gây ra vụ án mạng. Tuy nhiên các nghi phạm này đã bỏ trốn về quê.

Qua công tác vận động, cả 3 đã ra cơ quan công an đầu thú, khai nhận hành vi. Bước đầu xác định nguyên nhân vụ việc là do mâu thuẫn trong quá trình làm việc chung với nhau tại công ty.