Công an tỉnh Thanh Hóa cho biết, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh vừa khởi tố vụ án hình sự về tội “Buôn lậu” để điều tra đường dây buôn lậu vàng liên tỉnh, xuyên quốc gia từ Campuchia vào Việt Nam.

Cùng vụ án, cơ quan điều tra ra lệnh tạm giam 6 bị can để phục vụ điều tra, gồm: Hồ Thị Mai Thanh (SN 1980, trú phường Vườn Lài, TPHCM); Huỳnh Đại Phú (SN 2000, trú xã Bến Cầu, tỉnh Tây Ninh); Bùi Nguyễn Yến Nhi (SN 1990, trú phường Tam Hiệp, tỉnh Đồng Nai); Nguyễn Thị Thao (SN 1984) và Đoàn Thoại Xuân Tường (SN 1991, cùng trú phường Trấn Biên, tỉnh Đồng Nai); Nguyễn Thị Hương (SN 1980, trú xã Thọ Long, tỉnh Thanh Hóa).

Các đối tượng tại cơ quan công an. Ảnh: CACC

Theo điều tra ban đầu, lợi dụng thời điểm giá vàng trong nước tăng cao, chênh lệch lớn so với giá thế giới và nhu cầu mua vàng của người dân tăng mạnh, các đối tượng đã cấu kết hình thành đường dây buôn lậu vàng thỏi từ Campuchia vào Việt Nam để tiêu thụ, thu lợi bất chính.

Sau khi được đưa trót lọt vào Việt Nam, số vàng này nhanh chóng bị chia nhỏ, hợp thức hóa và đưa ra thị trường tiêu thụ nhằm che giấu nguồn gốc. Thủ đoạn trên gây khó khăn cho cơ quan chức năng trong quá trình điều tra, thu thập tài liệu, chứng cứ và chứng minh hành vi phạm tội.

Tang vật cơ quan công an thu giữ được. Ảnh: CACC

Theo Công an tỉnh Thanh Hóa, đây là đường dây buôn lậu có quy mô lớn, hoạt động liên tỉnh và xuyên quốc gia, kéo dài từ Tây Ninh, TPHCM, Đồng Nai đến Thanh Hóa. Các đối tượng có mức độ cảnh giác cao, chủ yếu liên lạc qua Telegram, Viber, WhatsApp, Zalo; giao dịch hoàn toàn bằng tiền mặt, không nhận chuyển khoản nhằm đối phó lực lượng chức năng.

Kết quả điều tra ban đầu xác định, đường dây này đã buôn lậu khoảng 200kg vàng thỏi từ Campuchia vào Việt Nam để tiêu thụ, tổng trị giá gần 1.000 tỷ đồng. Công an cũng thu giữ nhiều tang vật liên quan để phục vụ điều tra.

Hiện Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Thanh Hóa tiếp tục điều tra, mở rộng vụ án.