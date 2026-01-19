Thẩm phán Nguyễn Thanh Nhã làm chủ tọa phiên tòa. Đại diện Viện KSND TP Hà Nội tham gia phiên tòa gồm các kiểm sát viên: Nguyễn Xuân Lưu, Nguyễn Đăng Lâm, Phạm Công Lưu và Nguyễn Thị Thủy.

Theo cáo buộc, lợi dụng chênh lệch giá vàng nguyên liệu giữa trong nước và Trung Quốc, từ ngày 2/9/2024 đến 2/12/2024, “bà trùm” Trần Thị Hoàn (40 tuổi, trú tại Lào Cai) đã thỏa thuận với một đối tượng quốc tịch Trung Quốc tên “Bà Béo” và Phạm Tuấn Hải để buôn lậu vàng nguyên liệu từ Trung Quốc vào Việt Nam.

Số vàng lậu được đưa qua cửa khẩu quốc tế Lào Cai mà không có giấy phép của Ngân hàng Nhà nước, với tổng khối lượng hơn 546 kg, trị giá trên 1.208 tỷ đồng.

Cáo trạng xác định, Trần Thị Hoàn mua của “Bà Béo” hơn 97,3 kg vàng, trị giá trên 208 tỷ đồng, và mua của Phạm Tuấn Hải 449 kg vàng, trị giá 999 tỷ đồng.

Liên quan đến vụ án, các bị cáo Trần Thành Hiếu, Nông Thị Thùy Linh, Lương Thị Bích Hà, Liềng Thị Thực và Vàng Thị Phượng bị xác định đã đồng phạm với Trần Thị Hoàn trong hành vi buôn lậu vàng từ Trung Quốc về Việt Nam, tham gia theo từng công đoạn vận chuyển, giao nhận tiền và vàng.

Cụ thể, bị cáo Trần Thành Hiếu đồng phạm buôn lậu hơn 546 kg vàng, trị giá trên 1.208 tỷ đồng; các bị cáo Liềng Thị Thực và Nông Thị Thùy Linh đồng phạm buôn lậu hơn 521 kg vàng, trị giá trên 1.151 tỷ đồng; bị cáo Lương Thị Bích Hà đồng phạm buôn lậu 46 kg vàng, trị giá trên 99,6 tỷ đồng; bị cáo Vàng Thị Phượng đồng phạm buôn lậu hơn 97,3 kg vàng, trị giá trên 208 tỷ đồng.

Cáo trạng nêu rõ, các bị cáo trên đều là người thân hoặc nhân viên của Trần Thị Hoàn, làm công hưởng lương, không được hưởng lợi từ hoạt động buôn lậu.

Ngoài ra, cáo trạng xác định bị cáo Nguyễn Thị Phương Nga đã đồng phạm với Phạm Tuấn Hải buôn lậu 14 kg vàng, trị giá trên 31 tỷ đồng.

Đối với nhóm bị cáo bị truy tố về tội Vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng, từ năm 2023 đến sáu tháng đầu năm 2024, bị cáo Trần Như My (Chủ tịch HĐQT Công ty Vàng Việt Nam) đã chỉ đạo Phùng Thị Thuyết (Phó Tổng Giám đốc) và Nguyễn Thị Hợp (Kế toán trưởng) kê khai không trung thực, để ngoài sổ kế toán và không kê khai thuế đối với hàng hóa mua vào, bán ra của công ty.

Hành vi này làm giảm doanh thu, lợi nhuận, số thuế GTGT và thuế TNDN phải nộp, gây thiệt hại cho ngân sách nhà nước hơn 5 tỷ đồng, gồm: hơn 2,3 tỷ đồng thuế TNDN năm 2023; hơn 1,1 tỷ đồng thuế GTGT năm 2023; và hơn 1,5 tỷ đồng thuế GTGT trong sáu tháng đầu năm 2024.

Theo tài liệu điều tra, từ tháng 9 đến tháng 12/2024, Trần Thị Hoàn đã bán vàng cho nhiều khách hàng, trong đó người mua nhiều nhất lên tới 204 kg vàng, trị giá trên 446 tỷ đồng. Một số khách hàng thừa nhận có thỏa thuận mua vàng với bà Hoàn nhưng không ghi chép số lượng, đơn giá và không biết nguồn gốc số vàng được nhập lậu từ Trung Quốc.

Cơ quan tố tụng xác định, khi giao dịch, vàng đã được cắt nhỏ thành các cục với kích cỡ, trọng lượng khác nhau, bề mặt không thể hiện thông tin về nguồn gốc xuất xứ. Do không được thông báo về nguồn gốc vàng và không biết đây là vàng nhập lậu từ Trung Quốc, nên không đủ căn cứ xem xét trách nhiệm hình sự đối với những người mua vàng về tội Buôn lậu.