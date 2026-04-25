Chiều 25/4, trao đổi với PV VietNamNet, ông Khuê Khúc Kỷ Nguyên, Chủ tịch UBND xã Sông Lũy (tỉnh Lâm Đồng) xác nhận vụ việc người đàn ông khỏa thân xông vào tiệm tạp hóa hành hung một phụ nữ xảy ra trên địa bàn.

Theo ông Nguyên, sự việc xảy ra vào sáng 23/4. Nạn nhân trong clip là một nữ giáo viên đang công tác tại một trường học trên địa bàn.

Người đàn ông gây ra vụ việc được xác định bị tâm thần, có giấy xác nhận và thuộc diện quản lý của địa phương. Sau sự việc, người này được gia đình đưa về nhà quản lý, trông giữ.

“Sáng nay, đại diện cơ quan, đoàn thể xã đã đến thăm hỏi, động viên nữ giáo viên bị hành hung”, ông Nguyên nói.

Đảng ủy xã Sông Lũy cũng đã chỉ đạo lực lượng chức năng tăng cường quản lý, giám sát các trường hợp có biểu hiện tâm thần, tránh để xảy ra những vụ việc tương tự, đảm bảo an toàn cho người dân.

Hình ảnh ghi lại người đàn ông không mảnh vải che thân xông vào tiệm tạp hóa hành hung nữ giáo viên. Ảnh cắt từ clip

Trước đó, mạng xã hội lan truyền đoạn clip ghi lại cảnh người đàn ông khỏa thân bất ngờ xông vào một tiệm tạp hóa ở xã Bình Tân, huyện Bắc Bình (Bình Thuận cũ, nay là xã Sông Lũy, tỉnh Lâm Đồng), hành hung một phụ nữ đang mua hàng.

Theo hình ảnh từ clip, người này từ bên ngoài chạy vào, bất ngờ túm áo người phụ nữ bất chấp sự phản ứng, kêu cứu. Nhiều người có mặt trong tiệm hoảng sợ, bỏ chạy ra ngoài.

Chưa dừng lại, người đàn ông còn đuổi theo nạn nhân ra trước cửa tiệm, liên tiếp dùng tay và chân đánh, đạp. Một người đàn ông khác thấy vậy đã lao vào can ngăn, nhưng người này vẫn tiếp tục đuổi theo nạn nhân chạy ngược vào trong quán để tiếp tục hành hung rồi mới dừng lại và rời đi.

Đoạn clip sau khi lan truyền đã thu hút sự chú ý lớn từ cộng đồng mạng, nhiều người bày tỏ bức xúc trước hành vi manh động và biểu hiện bất thường của người đàn ông, đồng thời lo ngại nguy cơ mất an toàn đối với người dân xung quanh.