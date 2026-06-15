Theo thông tin ban đầu, vụ việc xảy ra vào khoảng 1h ngày 13/6 trên vỉa hè tuyến Quốc lộ 1 qua địa bàn xã Thủ Thừa. Nạn nhân là ông N.V.H. (70 tuổi, ngụ xã Thủ Thừa), làm nghề bán vé số dạo.

Theo hình ảnh camera an ninh của người dân gần khu vực ghi lại, một nam thanh niên (mặc áo thun trắng, quần short, tóc hớt cao) tiếp cận nơi ông H. đang nằm ngủ.

Lúc này, đối tượng bất ngờ ném một vật thể vào vùng đầu nạn nhân, sau đó liên tiếp đấm đá khiến cụ ông mất khả năng kháng cự.

Hình ảnh thanh niên tấn công cụ ông bán vé số đang nằm ngủ bên vỉa hè. Ảnh cắt từ clip

Tiếp đó, nghi phạm lục lọi các túi quần của ông H. để lấy đi một xấp giấy, nghi là tiền và vé số. Trong lúc đối tượng đang lục tìm tài sản, một tài xế xe máy bất ngờ tấp vào lề và pha đèn vào góc tối.

Nam thanh niên liền bước ra, dường như phân trần điều gì đó để người này rời đi, rồi quay lại tiếp tục hành hung nạn nhân trước khi bỏ đi.

Đến sáng cùng ngày, người dân địa phương phát hiện ông H. nằm bất động với nhiều vết thương nên đã thông báo cho gia đình đưa đi cấp cứu.

Nhận được tin báo, Công an xã Thủ Thừa đã lập tức trích xuất camera an ninh xung quanh khu vực để xác minh vụ việc. Hành vi manh động, tàn nhẫn của đối tượng khiến dư luận địa phương vô cùng phẫn nộ.

Hiện cơ quan chức năng đang truy bắt đối tượng để xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật.