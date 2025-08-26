Ngày 26/8, Công an xã Tuyên Quang, tỉnh Lâm Đồng cho biết đã bắt giữ khẩn cấp Nguyễn Văn Sáng (27 tuổi) và Trần Thái Bình (32 tuổi, cùng trú tỉnh Lâm Đồng) để điều tra về hành vi cố ý gây thương tích.

Đối tượng Nguyễn Văn Sáng và Trần Thái Bình tại thời điểm bị bắt giữ. Ảnh: CACC

Theo điều tra, khoảng 12h20 ngày 22/8, ông Nguyễn Ngọc H. (46 tuổi) điều khiển xe máy chở vợ là bà Trần Thị Mai T. (38 tuổi, cùng tạm trú tại thôn Đằng Thành, xã Hàm Kiệm, tỉnh Lâm Đồng) đến Khu công nghiệp Hàm Kiệm 1, huyện Hàm Thuận Nam (tỉnh Bình Thuận cũ) để đi làm.

Khi gần đến nơi, vợ chồng ông H. bất ngờ bị hai đối tượng lạ mặt chặn xe, sau đó rút dao tấn công khiến ông H. bị thương.

Đáng nói, sau khi gây án, hai đối tượng thản nhiên nói “đâm nhầm, cho xin lỗi” rồi bỏ đi, để mặc nạn nhân nằm lại. Ông H. sau đó được xe cứu thương thiện nguyện đưa đi cấp cứu.

Sau thời gian điều tra truy xét, bằng các biện pháp nghiệp vụ, Công an xã Tuyên Quang đã xác định Sáng và Bình là nghi phạm gây án, đồng thời thu giữ tang vật liên quan.

Công an xã Tuyên Quang đang củng cố hồ sơ, xử lý các đối tượng theo quy định.