Hình ảnh cắt từ clip.

Theo thông tin ban đầu, nhóm học sinh tham gia đánh hội đồng và nạn nhân đều đang theo học tại các trường THPT trên địa bàn.

Sau khi đoạn clip được đăng tải trên mạng xã hội, vụ việc đã thu hút nhiều lượt chia sẻ, bình luận, dấy lên làn sóng bức xúc và lên án mạnh mẽ hành vi bạo lực học đường, đặc biệt khi các đối tượng liên quan đều là nữ sinh.

Trước thời điểm clip lan truyền, Công an xã Ba Vì đã nắm được thông tin và báo cáo chính quyền địa phương. Sau đó, lực lượng công an đã khẩn trương vào cuộc xác minh, triệu tập các đối tượng liên quan để xử lý theo quy định.