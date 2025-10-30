Công an phường Bình Trưng, TPHCM đang xác minh, làm rõ về đoạn clip học sinh đánh nhau lan truyền trên mạng xã hội, được xác định xảy ra trên địa bàn.

Một học sinh bị hành hung và nằm đất co giật. Ảnh: Cắt từ clip

Theo đó, chiều nay (30/10) mạng xã hội lan truyền đoạn clip học sinh đánh nhau, được xác định xảy ra lúc gần 16h tại góc đường Dương Văn An - đường số 14, phường Bình Trưng.

Đoạn clip ghi lại cảnh nhóm 5-6 nam sinh lao vào ẩu đả, dùng tay chân đấm đá nhau. Một nam sinh bị hành hung đến mức co giật, mất kiểm soát, nằm tại hiện trường.

Có một số người lớn gần đó đến can ngăn và sau đó nhóm học sinh đông hơn lên xe bỏ đi. Diễn biến vụ đánh nhau được camera hành trình trên một ô tô ghi lại, chia sẻ lên mạng xã hội.

Được biết, nhóm thiếu niên xuất hiện trong vụ ẩu đả đều mặc đồng phục của một trường THPT trên địa bàn phường Bình Trưng.

Công an phường đã nắm bắt thông tin về đoạn clip lan truyền trên mạng xã hội và đang vào cuộc xác minh, xử lý theo quy định.