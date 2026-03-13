Theo phản ánh của anh N.T.P. (SN 1997, trú tại phường Từ Liêm, Hà Nội), vào khoảng 23h30 ngày 10/3, anh đứng bắt khách tại khu vực số 12 Phạm Văn Đồng – Mai Dịch, phường Phú Diễn.

Hình ảnh về vụ việc. Ảnh cắt từ clip

Không lâu sau, một tài xế taxi công nghệ tên T.A. xuất hiện và cho rằng anh P. tranh khách nên hai bên xảy ra lời qua tiếng lại.

Anh P. cho biết sau khi cự cãi, nam tài xế taxi công nghệ bất ngờ lao vào đánh anh ngay trước cửa nhà số 12 Phạm Văn Đồng.

“Bị đánh, tôi hoảng sợ nên chạy vào nhà xe Trần Anh để tránh. Tuy nhiên, nam tài xế tiếp tục đuổi theo, cầm ghế đánh tới tấp vào đầu và người khiến tôi choáng váng”, anh P. kể lại.

Phát hiện sự việc, những người xung quanh đã nhanh chóng can ngăn và đưa anh P. đến bệnh viện cấp cứu.

Theo anh P., ngay sau khi vụ việc xảy ra, anh đã đến Công an phường Phú Diễn trình báo cơ quan chức năng.

Ngày 13/3, trao đổi với PV VietNamNet, lãnh đạo Công an phường Phú Diễn cho biết đơn vị đã nhận được đơn trình báo của nạn nhân. Cơ quan công an cũng đã xác định được biển số xe của người đánh nạn nhân và đang tiến hành triệu tập tài xế xe công nghệ đánh người này.