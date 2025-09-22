Chiều 22/9, lãnh đạo Công an phường Hoa Lư (Ninh Bình) cho biết đơn vị đang làm việc với nữ du khách tố cáo bị tài xế taxi sàm sỡ.

Trước đó, sáng cùng ngày, tài khoản Facebook cá nhân B.M. đăng tải bài viết phản ánh việc mình bị sàm sỡ khi đi taxi ở Ninh Bình. Theo chia sẻ, khoảng hơn 7h, do trời mưa lớn, M. bắt một taxi trước cổng Bệnh viện Y học Cổ truyền Ninh Bình (phường Hoa Lư) và nhờ tài xế chở đến quán cà phê Highland gần nhất. Tuy nhiên, khi đến nơi thì quán chưa mở cửa.

Sau đó, tài xế vui vẻ gợi ý chở M. đi tham quan quanh Ninh Bình vì tiện đường đón khách khác. Thấy trời vẫn mưa, M. đồng ý đi tiếp.

Nữ du khách tố bị tài xế taxi sàm sỡ, công an đang vào cuộc xác minh. Ảnh chụp màn hình

Trong quá trình di chuyển, tài xế vừa trò chuyện về gia đình, vợ con, còn M. vừa đáp lời, vừa ngắm cảnh trong mưa. Khi đến đoạn rẽ vào khu du lịch Tràng An, tài xế hỏi có muốn ghé vào không nhưng M. từ chối. Sau đó, người này dừng xe dưới một gốc cây đa để chờ khách.

Theo lời tố cáo, lúc M. đang ngồi ghế sau lướt điện thoại, tài xế bất ngờ quay xuống, nhìn chằm chằm rồi đưa tay chạm vào ngực nạn nhân, buông lời thô tục và tiếp tục có hành vi khiếm nhã.

Hoảng loạn, M. hét lớn nhưng do cửa xe bị khóa nên chỉ có thể van xin trong bất lực. Tài xế vẫn buông lời trêu chọc, sau đó quay lại ghế lái, tỏ ra như không có chuyện gì và chở M. quay lại vị trí ban đầu.

Phóng viên đã liên hệ với tài khoản Facebook cá nhân của B.M. để tìm hiểu thêm nhưng chưa nhận được phản hồi. Vụ việc đang được cơ quan chức năng xác minh, làm rõ.