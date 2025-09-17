Mới đây, mạng xã hội lan truyền đoạn clip ghi lại cảnh tượng gây phẫn nộ. Một người đàn ông đội mũ bảo hiểm, che kín mặt, lao vào khu chung cư mini, lấy túi xách của một phụ nữ. Chưa dừng lại, người này còn có hành vi sàm sỡ nạn nhân, khiến cư dân địa phương vô cùng bất an.

Theo thông tin ban đầu, vụ việc xảy ra vào khoảng 1h45 ngày 13/9 tại ngõ 444 Đội Cấn (phường Ngọc Hà, Hà Nội). Nạn nhân là chị Lê Lý Thúy H. (33 tuổi), cư dân tòa chung cư mini. Khi vừa dừng xe ở khu vực để xe, chị H. bất ngờ bị một người đàn ông lạ mặt áp sát, giở trò sàm sỡ rồi lấy túi xách trước khi tẩu thoát.

Trong túi chị H. có một điện thoại iPhone 15, khoảng 7 triệu đồng tiền mặt cùng nhiều giấy tờ quan trọng, đồ dùng cá nhân. Do sự việc diễn ra quá nhanh, chị H. chỉ kịp hô hoán trong hoảng loạn, không kịp phản ứng.

Kể lại sự việc với PV VietNamNet, chị H. nghẹn ngào: “Khi vừa bước vào sân, tôi bị hắn áp sát và giở trò. Ngay sau đó, đối tượng lấy túi xách của tôi rồi chạy mất. Mọi việc chỉ diễn ra trong vài giây, tôi không kịp trở tay. Tôi chỉ mong ai có camera ghi lại sự việc hoặc chứng kiến hãy cung cấp thông tin cho công an để sớm tìm ra thủ phạm”.

Ngay sau khi xảy ra vụ việc, chị H. đã trình báo cơ quan công an, đồng thời đăng clip lên mạng xã hội để cảnh báo cộng đồng. Đoạn clip nhanh chóng lan truyền, thu hút hàng nghìn lượt chia sẻ.

Nhiều ý kiến bày tỏ sự phẫn nộ trước hành vi liều lĩnh của đối tượng và cảnh báo cư dân các khu chung cư mini, nhà trọ – vốn thường có cổng nhỏ, thiếu bảo vệ, dễ bị kẻ gian lợi dụng sơ hở gây án.

Hình ảnh người dàn ông bịt mặt sàm sỡ cô gái rồi lấy túi sách. Ảnh: Cắt từ clip.

Camera an ninh cho thấy đối tượng hành động rất nhanh, chỉ vài giây đã áp sát, sàm sỡ rồi lấy túi xách biến mất.

Chiều 17/9, trao đổi với PV VietNamNet, lãnh đạo UBND phường Ngọc Hà xác nhận vụ việc và cho biết công an phường đang phối hợp với Phòng Cảnh sát hình sự (Công an TP Hà Nội) khẩn trương vào cuộc điều tra, làm rõ nguyên nhân.