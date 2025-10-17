Thiếu tướng Trương Minh Đương, Giám đốc Công an tỉnh Lâm Đồng và Trung tướng Lor Sô Kha, Giám đốc Công an tỉnh Mondulkiri đồng chủ trì hội nghị.

Theo báo cáo, trong thời gian qua Công an tỉnh Lâm Đồng và Công an tỉnh Mondulkiri đã triển khai hiệu quả các nội dung hợp tác theo kế hoạch hợp tác giữa Bộ Công an Việt Nam và Bộ Nội vụ, Vương quốc Campuchia.

Công an tỉnh Lâm Đồng và Công an tỉnh Mondulkiri ký kết hợp tác. Ảnh: TY

Hai bên đã thường xuyên trao đổi tình hình, phối hợp giải quyết các vấn đề xảy ra theo luật định trên tinh thần hữu nghị, đoàn kết và tôn trọng độc lập, chủ quyền và toàn vẹn lãnh thổ của nhau. Đồng thời, tăng cường đấu tranh phòng, chống các loại tội phạm. Phối hợp đấu tranh ngăn chặn các hoạt động vượt biên và xuất nhập cảnh trái phép qua biên giới giữa hai tỉnh.

Nhờ sự hợp tác chặt chẽ này giúp cho tình hình an ninh trật tự tại khu vực biên giới ổn định, hữu nghị, tạo điều kiện thuận lợi cho sự phát triển kinh tế, xã hội của cả hai địa phương.

Tại hội nghị, các đại biểu đã tập trung thảo luận, đánh giá kết quả công tác phối hợp, đảm bảo an ninh trật tự và đấu tranh với các loại tội phạm tại khu vực biên giới 2 tỉnh trong 6 tháng đầu năm 2025. Đồng thời đề xuất các kiến nghị, giải pháp nhằm tăng cường hợp tác trong thời gian tới.

Bên cạnh đó, Công an tỉnh Lâm Đồng và Công an tỉnh Mondulkiri, Campuchia đã ký kết biên bản ghi nhớ hội nghị nhằm tăng cường và nâng cao hiệu quả phối hợp trên các lĩnh vực công tác trong thời gian tới.

Trung tướng Lor Sô Kha, Giám đốc Công an tỉnh Mondulkiri tin tưởng Công an tỉnh Lâm Đồng sẽ tiếp tục củng cố và phát huy hơn nữa mối quan hệ đoàn kết, hữu nghị và hợp tác tốt đẹp giữa hai tỉnh trong thời gian tới. Đồng thời, cam kết lực lượng Công an Mondulkiri sẽ tích cực, chủ động phối hợp với Công an Lâm Đồng thực hiện hiệu quả các nội dung đã ký kết, góp phần xây dựng tuyến biên giới chung hòa bình, ổn định và cùng phát triển, mang lại lợi ích thiết thực cho nhân dân hai nước.

Thiếu tướng Trương Minh Đương, Giám đốc Công an tỉnh Lâm Đồng đánh giá cao công tác phối hợp, đảm bảo an ninh, trật tự của Công an tỉnh Lâm Đồng và Công an tỉnh Mondulkiri trong thời gian qua. Đồng thời mong muốn trong thời gian tới, Công an hai tỉnh tiếp tục tăng cường trao đổi thông tin liên quan đến an ninh trật tự; đẩy mạnh công tác phối hợp trong lĩnh vực đấu tranh phòng, chống tội phạm, công tác bảo đảm an ninh trật tự trên tuyến biên giới.