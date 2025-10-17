Ngày 17/10, Sở GD-ĐT Đắk Lắk cho biết, trong giai đoạn 2025-2030, có 5 trường nội trú liên cấp tiểu học - trung học cơ sở sẽ được triển khai xây dựng tại 4 xã biên giới và 1 xã giáp biên giới. Tổng mức đầu tư dự kiến là hơn 485 tỷ đồng. Trong đó, 4 trường từ nguồn ngân sách Trung ương và 1 trường thuộc ngân sách Bộ Quốc phòng.

5 trường liên cấp gồm: Trường liên cấp Buôn Đôn sẽ xây dựng mới tại thôn Thống Nhất. Tổng mức đầu tư hơn 158,6 tỉ đồng.

Dự kiến trường sẽ có quy mô 1.155 học sinh, bao gồm cả học sinh nội trú và bán trú. Trong đó học sinh tiểu học là 700 em và THCS là 455 em.

Trường liên cấp xã Ia R'vê được nâng cấp, mở rộng cơ sở vật chất của trường THCS Nguyễn Thị Định thành trường Phổ thông nội trú liên cấp tiểu học – trung học cơ sở Ia R'vê. Tổng mức đầu tư 126,7 tỷ đồng.

Dự kiến trường sẽ có quy mô 1.125 học sinh, bao gồm cả học sinh nội trú và bán trú. Trong đó, học sinh tiểu học là 600 em và THCS là 525 em.

Trường liên cấp xã Ia Lốp được nâng cấp, mở rộng cơ sở vật chất hiện có của trường Tiểu học Nguyễn Trãi và trường Trung học cơ sở Trần Hưng Đạo thành trường Phổ thông nội trú liên cấp tiểu học – trung học cơ sở Ia Lốp. Tổng mức đầu tư 105 tỷ đồng.

Dự kiến trường sẽ có quy mô 980 học sinh, bao gồm cả học sinh nội trú và bán trú. Trong đó, học sinh tiểu học là 532 em và THCS là 448 em.

Trường liên cấp xã Ea Bung được nâng cấp, mở rộng cơ sở vật chất của trường THCS Lê Quý Đôn thành trường Phổ thông nội trú liên cấp tiểu học – trung học cơ sở. Tổng mức đầu tư 95 tỷ đồng.

Dự kiến trường sẽ có quy mô 1.304 học sinh, bao gồm cả học sinh nội trú và bán trú. Tổng số học sinh tiểu học là 755 em và THCS là 549 em.

Trường liên cấp xã Ea Rốk dự kiến được xây dựng mới tại thôn 8, xã Ea Rốk. Tổng mức đầu tư 150 tỷ đồng. Kinh phí do Bộ Quốc phòng đầu tư.

Dự kiến trường sẽ có quy mô 1.250 học sinh, bao gồm cả học sinh nội trú và bán trú. Tổng số học sinh tiểu học là 750 em và THCS là 500 em.

Bà Lê Thị Thanh Xuân - Giám đốc Sở GD-ĐT cùng đoàn công tác khảo sát địa điểm xây dựng trường liên cấp ở xã Ia Lốp. Ảnh: Thành Tâm

Tất cả các địa điểm dự kiến xây 5 trường liên cấp ở Đắk Lắk là những vùng biên giới, giáp biên giới, vùng đồng bào dân tộc thiểu số. Việc xây trường liên cấp thể hiện sự quan tâm đặc biệt của Đảng, nhà nước tới bà con vùng khó khăn, biên giới xa xôi.

Trưởng thôn Trung (xã Ia Lốp) Nguyễn Duy Khang cho biết, khi nhà nước đầu tư xây trường liên cấp tiểu học - trung học cơ sở bà con trong thôn mừng lắm, vì con em đồng bào sẽ được học tập trong môi trường tốt hơn.

"Hiện nay, do chưa có trường liên cấp nên học sinh ở trong thôn phải đi học cách nhà 12km. Hơn nữa học sinh phải học cả ngày nhưng sáng đi, trưa phải về gây khó khăn cho phụ huynh trong việc đưa đón. Nếu có trường liên cấp, học sinh sẽ được ở lại bán trú giúp phụ huynh an tâm làm ăn, phát triển kinh tế", ông Khang nêu thực tế.

Ông Nguyễn Văn Hiếu, Chủ tịch xã Ia Lốp nhìn nhận, việc đầu tư trường liên cấp sẽ giúp các cháu được tiếp cận môi trường học tập chuyên nghiệp để nhanh chóng rút ngắn khoảng cách về kiến thức, trình độ giữa học sinh vùng khó khăn và vùng phát triển. Bởi, địa phương nằm trong tốp những xã nghèo nhất tỉnh Đắk Lắk, đời sống bà con đang gặp rất nhiều khó khăn.