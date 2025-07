Ngày 23/7, trao đổi với PV VietNamNet, anh Ngô Văn Hùng, Trưởng Công an xã Hữu Kiệm (tỉnh Nghệ An) cho biết, mưa lũ kéo dài khiến nhiều tuyến đường trên địa bàn xã Hữu Kiệm ngập sâu, giao thông bị chia cắt cục bộ.

Để hỗ trợ người dân, chính quyền xã phối hợp công an xã huy động tối đa nhân lực, phương tiện để giúp đỡ bà con. Lực lượng công an đã hỗ trợ đưa một sản phụ đến Trung tâm Y tế xã để sinh con.

Sản phụ Kha Thị May được dìu đi sinh con tại Trung tâm Y tế xã. Ảnh: CTV

Cụ thể, khoảng 7h sáng nay, chị Kha Thị May (sinh năm 1990, trú xã Hữu Kiệm) mang thai tháng thứ 9 lên cơn đau chuyển dạ. Do đường bị ngập nước, người thân của sản phụ đã báo với lực lượng chức năng.

Nhận được tin, Công an xã Hữu Kiệm kịp thời cử cán bộ cùng phương tiện đến nhà, hỗ trợ đưa chị May đi sinh.

“Đường từ nhà chị May đến Trung tâm Y tế khá xa, khoảng 20km, công an đã bố trí lực lượng hỗ trợ. Với đoạn đường nào ngập sâu, chúng tôi dùng ca nô đưa sản phụ đi qua, ở những vị trí bùn lầy thì công an đi bộ dìu sản phụ và chở bằng xe máy đến Trung tâm Y tế”, Trưởng Công an xã Hữu Kiệm thông tin.

Video lực lượng công an cùng người nhà đưa chị May đi sinh con:

Một cán bộ Công an xã Hữu Kiệm - người trực tiếp đưa sản phụ đi sinh cho hay, do trời mưa, nước ngập, việc đưa sản phụ đi sinh gặp nhiều khó khăn. “Dọc đường, sản phụ lên cơn đau, chúng tôi rất lo chị ấy chuyển dạ giữa nước lũ. Tuy nhiên, thật may mắn vì đã đưa được chị May đến Trung tâm Y tế thành công”, cán bộ này nói.