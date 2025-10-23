XEM CLIP:

Ngày 23/10, lãnh đạo Công an phường Trường Vinh (tỉnh Nghệ An) cho biết, đơn vị đang làm việc với người đàn ông cầm dao tấn công nhiều người tại Bệnh viện Sản Nhi Nghệ An.

Danh tính đối tượng gây ra vụ việc được xác định là Bằng Văn Vỹ (SN 1996, quê Bắc Ninh, hiện trú tại xã Quế Phong, Nghệ An).

Khu vực bệnh viện nơi xảy ra sự việc. Ảnh: Đ.H

Theo thông tin ban đầu, khoảng 10h30 cùng ngày, Vỹ đang ở phòng bệnh tầng 3, Bệnh viện Sản Nhi Nghệ An thì bất ngờ có hành động bất thường: ôm một bé sơ sinh và định ném đứa trẻ từ tầng 3 xuống đất.

Phát hiện sự việc, nhân viên y tế và người dân xung quanh đã lao vào can ngăn thì bị Vỹ dùng dao gọt hoa quả tấn công.

Theo thống kê ban đầu, vụ tấn công khiến 7 người bị thương, trong đó một nữ điều dưỡng bị thương rất nặng với vết thương thấu phổi.