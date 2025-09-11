Hôm nay (11/9), Cơ quan CSĐT Công an TPHCM đã ra lệnh giữ người trong trường hợp khẩn cấp đối với bà Nguyễn Thị Tuyết Chinh (40 tuổi, là đại diện pháp luật Công ty TNHH nha khoa Tuyết Chinh) để điều tra về hành vi gây rối trật tự công cộng và đang củng cố hồ sơ để xử lý về các hành vi khác.

Công an thi hành lệnh đối với bà Nguyễn Thị Tuyết Chinh. Ảnh: CA

Theo điều tra ban đầu, gần 4 năm trước, chị Nguyễn Thị Tiền Th. (31 tuổi, quê Đắk Lắk) thực hiện dịch vụ niềng răng tại phòng khám Tuyết Chinh. Quá trình sau đó, chị Th. cho rằng, dịch vụ tại đây không đảm bảo chất lượng, kỹ thuật khiến hàm răng của chị bị hư, nghiêng.

Chị Th. nhiều lần liên lạc, tìm đến phòng khám Tuyết Chinh nhưng không gặp được người có trách nhiệm, không được giải quyết thoả đáng.

Ngày 3/9 vừa qua, chị Th. cùng bạn đến phòng khám và gặp bà Chinh. Khi lời qua tiếng lại, chị Th. có dùng điện thoại để quay lại diễn biến. Sau đó, bà Chinh có hành vi tấn công chị Th. như: hành hung, xô đẩy, ném chị từ ghế xuống đất, cầm gậy đe doạ, thậm chí giật điện thoại của chị Th. ném xuống nền nhà. Bạn của chị Th. cũng bị bà Chinh tấn công.

Sở Y tế TPHCM yêu cầu phòng khám nha khoa Tuyết Chinh tạm ngừng hoạt động. Ảnh: L.A

Ngay sau khi xảy ra vụ việc, chị Th. đã đến công an phường Hạnh Thông trình báo.

Sau đó chị Th. đến điều trị tại bệnh viện Hoàn Mỹ với tình trạng bị xây xước ở cổ, hai tay, vai, đau đầu. Ngoài ra, theo chị Th. trình báo thì bà Chinh đã làm hư hỏng của chị 2 điện thoại và mắt kính.

Từ cơ sở ban đầu, Công an TPHCM đã bắt khẩn cấp bà Chinh và đang củng cố hồ sơ để xử lý theo quy định.