Ngày 7/9, Công an phường Hạnh Thông, TPHCM vẫn đang xác minh, củng cố hồ sơ và xử lý những người có liên quan đến các đoạn clip phát tán trên mạng xã hội cho rằng, bác sĩ nha khoa hành hung khách hàng tại phòng khám.

Theo đó, ngày 7/9, mạng xã hội lan truyền các đoạn clip được cho là xảy ra tại một phòng khám nha khoa trên đường Trần Thị Nghỉ, phường Hạnh Thông.

Theo phản ánh, người phụ nữ mặc áo blouse, được cho là bác sĩ nha khoa - chủ phòng khám đã có lời qua tiếng lại với một nữ khách hàng.

Bác sĩ nha khoa hành hung nữ khách hàng... Ảnh: Cắt từ clip

...và cầm gậy để dọa. Ảnh: Cắt từ clip

Lúc này, nữ khách hàng cầm điện thoại quay lại diễn biến vụ việc. Nữ bác sĩ nha khoa liền phản ứng bằng cách hành hung, đẩy nữ khách hàng từ ghế xuống đất, cầm gậy đe doạ, thậm chí giật điện thoại của nữ khách hàng ném xuống nền nhà.

Vụ việc xảy ra tại phòng khám có đông người chứng kiến. Một trong hai người đàn ông đứng ra can ngăn là chồng của nữ bác sĩ nhưng bà này vẫn bất chấp.

Theo thông tin ban đầu, vụ việc xảy ra tại phòng khám chuyên khoa răng hàm mặt T.T, do bác sĩ N.T. (40 tuổi) phụ trách chuyên môn kĩ thuật.

Nguyên nhân xuất phát từ việc khách hàng và nữ bác sĩ mâu thuẫn trong dịch vụ niềng răng. Ngay sau khi xảy ra vụ việc, phía công an phường đã tiếp nhận trình báo, đồng thời mời các bên liên quan lên làm việc, củng cố hồ sơ xử lý.