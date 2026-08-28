Ngày 28/8, Công an tỉnh Ninh Bình cho biết, Cơ quan CSĐT vừa khởi tố bị can đối với Vũ Văn Trình (SN 1965, trú phường Trung Sơn), Giám đốc Bệnh viện Chỉnh hình và Phục hồi chức năng Tam Điệp và Tạ Minh Vương (SN 1992, trú phường Tam Điệp, Ninh Bình), bác sĩ của bệnh viện, về hành vi giả mạo trong công tác.

Cơ quan CSĐT thi hành lệnh khởi tố bị can đối với Vũ Văn Trình. Ảnh: CACC

Theo kết quả điều tra ban đầu, hai bị can đã lợi dụng chức vụ, quyền hạn để làm sai lệch hồ sơ bệnh án nhằm mục đích vụ lợi, xâm phạm hoạt động khám, chữa bệnh và thanh toán bảo hiểm y tế, gây ảnh hưởng đến uy tín của bệnh viện.

Trước đó, ngày 13/8, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Ninh Bình đã khởi tố vụ án hình sự "Giả mạo trong công tác" xảy ra tại bệnh viện này.

Hiện vụ án đang tiếp tục được mở rộng điều tra, xử lý theo quy định của pháp luật.