Chiều 11/8, theo ghi nhận của PV VietNamNet, chùa Bầu đang được kiểm soát chặt chẽ sau khi clip một người lớn dùng roi đánh trẻ em lan truyền trên mạng xã hội.

Toàn cảnh chùa Bầu, nơi xảy ra vụ việc cháu nhỏ bị đánh dã man. Ảnh: Đức Hoàng

Cổng chùa đã được đóng lại, người dân và khách vãng lai không được tự ý đi vào. Chỉ những người có nhiệm vụ mới được phép tiếp cận bên trong chùa để phục vụ công tác xác minh.

Chùa Bầu đã đóng cổng. Ảnh: Đức Hoàng

Trao đổi với phóng viên, một lãnh đạo Sở Dân tộc và Tôn giáo tỉnh Phú Thọ cho biết, đơn vị đã cử cán bộ xuống địa bàn để nắm bắt tình hình. Đoàn công tác sẽ làm việc với trụ trì chùa Bầu, chính quyền địa phương và cơ quan công an để xác minh cụ thể vụ việc, sau đó tổng hợp, báo cáo UBND tỉnh Phú Thọ.

Trước đó, mạng xã hội lan truyền đoạn clip ghi lại cảnh một người đàn ông mặc áo nâu, cầm roi đánh một cháu nhỏ tại khu vực được cho là chùa Bầu. Hình ảnh trong clip khiến nhiều người bức xúc và đề nghị cơ quan chức năng sớm xác minh, xử lý.

Lực lượng công an xuất hiện tại chùa Bầu. Ảnh: Đức Hoàng

Ngay sau khi tiếp nhận thông tin, cơ quan chức năng tỉnh Phú Thọ đã vào cuộc. Chính quyền địa phương phối hợp với lực lượng công an xác minh người liên quan, đồng thời làm rõ hoàn cảnh của cháu nhỏ và nguyên nhân xảy ra vụ việc.

Hiện các cơ quan chức năng chưa công bố kết luận chính thức. Vụ việc đang tiếp tục được điều tra, làm rõ.