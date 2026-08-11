Ngày 11/8, đại diện UBND phường Vĩnh Phúc, tỉnh Phú Thọ cho biết địa phương đang khẩn trương xác minh đoạn video ghi cảnh một người lớn dùng roi đánh trẻ em đang lan truyền trên mạng xã hội.

Lãnh đạo UBND tỉnh Phú Thọ trưa nay cũng xác nhận với VietNamNet đã có chỉ đạo yêu cầu làm rõ vụ việc này.

Hình ảnh về vụ việc. Ảnh: Cắt từ clip

Trước đó, mạng xã hội lan truyền đoạn clip dài hơn 40 giây ghi lại cảnh một người mặc áo nâu cầm roi liên tiếp đánh vào một em nhỏ trong không gian có nhiều trẻ em, khiến em khóc và van xin.

Trong clip, có thể nghe tiếng một em nhỏ nói: “Em đau lắm rồi…”. Một số trẻ khác xuất hiện trong video cũng khóc, có biểu hiện sợ hãi.

Qua tìm hiểu, sự việc xảy ra vào sáng 10/8 tại chùa Bầu, thuộc phường Vĩnh Phúc, tỉnh Phú Thọ.

Trao đổi với PV VietNamNet, sư thầy Thích Thanh Lâm, trụ trì chùa Bầu, xác nhận sự việc. Theo trụ trì, thời điểm xảy ra vụ việc, ông cùng các sư thầy khác trong chùa đi vắng nên chưa nắm rõ nguyên nhân người đàn ông đánh các cháu.

“Sau khi về chùa, tôi hỏi lại thì được biết nguyên nhân ban đầu có thể do các cháu không gấp chăn màn nên xảy ra sự việc”, sư thầy Thích Thanh Lâm cho biết.

Đáng chú ý, theo trụ trì chùa Bầu, người đàn ông xuất hiện trong clip không phải là sư của chùa. Người này đến chùa với vai trò chấp pháp, không phải tu sĩ và cũng không có giấy tờ chứng minh là xuất gia.

Nói về những đứa trẻ đang được nhà chùa nuôi dưỡng, trụ trì chùa Bầu cho biết đây là những cháu được gia đình gửi đến nhờ nhà chùa chăm sóc.

"Nhà chùa nuôi dưỡng các cháu với mong muốn làm việc thiện, tích phúc, không nhằm mục đích kêu gọi ủng hộ. Qua sự việc, tất cả các sư trong chùa đều thấy rất buồn lòng”, trụ trì chùa Bầu chia sẻ.

Liên quan đến người đàn ông xuất hiện trong clip, sư thầy Thích Thanh Lâm cho biết thêm ngay sau khi sự việc xảy ra, công an đã đến chùa và mời người này về trụ sở làm việc.

Trụ trì chùa Bầu bày tỏ mong muốn cơ quan chức năng sớm xác minh, làm rõ toàn bộ vụ việc và có hướng xử lý phù hợp; đồng thời tránh đưa những thông tin chưa chính xác làm ảnh hưởng đến hoạt động của nhà chùa.